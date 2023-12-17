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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye Gazze saldırılarını durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye Gazze saldırılarını durdurma çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede, Gazze'ye saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu. Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD\'ye Gazze saldırılarını durdurma çağrısı yaptı
17.12.2023 - 19:33,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede; ABD- Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meseleleri ve İsrail- Filistin gerilimi ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü. Dışişleri yetkililerinden edinilen bilgiye göre; görüşme karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti. Görüşmede, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İlişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın öneminin vurgulandığı görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayii alanında iş birliği de konuşuldu.

Görüşmede; İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de duruldu. Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan'ın saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulunduğu, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Antony Blinken, İsrail, Gazze, Son Dakika

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