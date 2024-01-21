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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a hareket etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a hareket etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere bugün New York'a hareket etti. Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacak ve ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York\'a hareket etti
21.01.2024 - 21:23,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere Ankara'dan New York'a hareket etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere bugün New York'a hareket etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacak. Fidan'ın New York ziyareti nedeniyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
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