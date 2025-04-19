Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Nisan tarihlerinde Cezayir'i ziyaret edecek.

19.04.2025 13:10
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Nisan tarihlerinde Cezayir'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, iki günlük ziyareti kapsamında, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'la Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) üçüncü toplantısına eş başkanlık yapacak.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi öngörülen Bakan Fidan'ın, ziyareti vesilesiyle Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye ziyareti vesilesiyle düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi, iki ülke arasındaki ahdi altyapının güçlendirilmesi amacıyla imzalanması öngörülen anlaşmaların müzakere süreçlerini ele alması ve Cezayir'le toplam ticaret hacmi için belirlenen 10 milyar dolar hedefine ulaşılması için ekonomik işbirliği alanlarındaki fırsatların verimli kullanılması gerektiğini vurgulaması planlanıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin enerji güvenliği açısından Cezayir'le bu alanda mevcut enerji işbirliğinin geliştirilmesine verilen önemin altını çizmesi beklenen Fidan'ın, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında karşılıklı yarar temelinde geliştirilebilecek proje ve ortaklıkları ele alması; Sahel, Libya, Suriye ve Gazze başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

İkili ilişkiler

Fidan, son olarak Cezayirli mevkidaşıyla 21 Şubat 2025'te Johannesburg'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşme gerçekleştirmiş; Bakan Attaf, 11-13 Nisan tarihlerinde yapılan 4. Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26- 28 Şubat 2018 ve 26-27 Ocak 2020 tarihlerindeki Cezayir ziyaretleri, ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'deki ziyareti sırasında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kurulması kararlaştırılmıştı.

YDİK Birinci Toplantısı Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle 16 Mayıs 2022'de yapılmış, Tebbun'a 9 bakanın refakat ettiği toplantıda 15 anlaşma ve bir Ortak Bildiri imzalanmıştı.

YDİK'in izleme mekanizması olan OPG, 10 Aralık 2022'de Cezayir'de Dışişleri Bakanları eş başkanlığında yapılan ilk toplantısı ile hayata geçirilmişti. OPG ikinci toplantısı ise Attaf'ın 7 Eylül 2023'te Türkiye ziyareti kapsamında, Fidan ve Attaf'ın eş başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti.

Cezayir, Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ticari ortaklarından biri konumunda bulunurken Türkiye'nin enerji ithalatında kaynak çeşitlendirilmesi açısından önemli yere sahip.

Cezayir'de 60'ı müteahhitlik şirketi olmak üzere, yaklaşık 1400 Türk firması kayıtlıyken ülkedeki doğrudan Türk yatırımları 6 milyar doları, 2024'te toplam ticaret hacmi ise 6,42 milyar doları buldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek - Son Dakika

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