Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize uygulayan ülke sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta; "Umuma mahsus pasaport hamillerimize vize uygulayan ülke sayısı 122'dir. Ülkemiz ise 90 ülkenin umuma mahsus pasaport hamillerine vize uygulanmaktadır. Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve KKTC'dir. Aktif diplomatik pasaport sayısı 22 bin 107'dir" bilgilerini verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 23 Ekim 2023 tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Gürer, Bakan Fidan'a şu soruları yöneltti:

"2014 yılından bugüne yurt dışına giden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan kaç kişidir? Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan kaç çalışan ya da yerleşen kişi mevcuttur? Halen ülkemize vize uygulayan ve ülkemizin de vize uyguladığı ülkelerin sayısı nedir? Pasaportsuz, kimlikle gidiş geliş sağlanan ülkeler hangileridir? Dağılımlı diplomatik, yeşil ve vatandaş pasaportuna sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı kaçtır?"

Hakan Fidan bu sorulara, şu yanıtları verdi:

"Umuma mahsus pasaport hamillerimize vize uygulayan ülke sayısı 122'dir. Bazı ülkelerde vizeyi havaalanında sınır girişinde, bazılarında ise e-vize olarak temin etmek mümkündür. Ülkemiz ise 90 ülkenin umuma mahsus pasaport hamillerine vize uygulanmaktadır.

Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve KKTC'dir.

Aktif diplomatik pasaport sayısı 22 bin 107'dir. Umuma mahsus, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının kayıtları ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tutulmaktadır"

Fidan, Gürer'in "Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan kaç çalışan ya da yerleşen kişi mevcuttur?" sorusuna ise "Yurt dışında çalışma ve yerleşme durumunun kaydı, vatandaşlarımızın kendi beyanlarına dayandığından, bu sayıların net bir şekilde tespiti mümkün olmamaktadır" yanıtını verdi. Gürer, Fidan'ın bu yanıtını şöyle değerlendirdi:

"Bu yurttaşların seçmen olarak nasıl YSK tarafından belirlediği ve oy vererek ülkemizde siyasi yönetimi etkidiği de ayrıca düşündürücüdür. Yurt dışında oy için sandık konurken yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarının tespitinin mümkün olmaması dikkate değer bir durumdur. Keza yurt dışı hizmetlerin, eğitimden Diyanet'e hangi veriler esas alınarak sağlandığı da bu yanıtta soru işaretidir."