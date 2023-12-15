 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize uygulayan ülke sayısını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize uygulayan ülke sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, umuma mahsus pasaport hamillerine vize uygulayan ülke sayısının 122 olduğunu belirtti. Ülkemizin ise 90 ülkenin umuma mahsus pasaport hamillerine vize uyguladığı bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize uygulayan ülke sayısını açıkladı
15.12.2023 - 12:53,
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta; "Umuma mahsus pasaport hamillerimize vize uygulayan ülke sayısı 122'dir. Ülkemiz ise 90 ülkenin umuma mahsus pasaport hamillerine vize uygulanmaktadır. Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve KKTC'dir. Aktif diplomatik pasaport sayısı 22 bin 107'dir" bilgilerini verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 23 Ekim 2023 tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Gürer, Bakan Fidan'a şu soruları yöneltti:

"2014 yılından bugüne yurt dışına giden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan kaç kişidir? Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan kaç çalışan ya da yerleşen kişi mevcuttur? Halen ülkemize vize uygulayan ve ülkemizin de vize uyguladığı ülkelerin sayısı nedir? Pasaportsuz, kimlikle gidiş geliş sağlanan ülkeler hangileridir? Dağılımlı diplomatik, yeşil ve vatandaş pasaportuna sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı kaçtır?"

Hakan Fidan bu sorulara, şu yanıtları verdi:

"Umuma mahsus pasaport hamillerimize vize uygulayan ülke sayısı 122'dir. Bazı ülkelerde vizeyi havaalanında sınır girişinde, bazılarında ise e-vize olarak temin etmek mümkündür. Ülkemiz ise 90 ülkenin umuma mahsus pasaport hamillerine vize uygulanmaktadır.

Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve KKTC'dir.

Aktif diplomatik pasaport sayısı 22 bin 107'dir. Umuma mahsus, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının kayıtları ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tutulmaktadır"

Fidan, Gürer'in "Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan kaç çalışan ya da yerleşen kişi mevcuttur?" sorusuna ise "Yurt dışında çalışma ve yerleşme durumunun kaydı, vatandaşlarımızın kendi beyanlarına dayandığından, bu sayıların net bir şekilde tespiti mümkün olmamaktadır" yanıtını verdi. Gürer, Fidan'ın bu yanıtını şöyle değerlendirdi:

"Bu yurttaşların seçmen olarak nasıl YSK tarafından belirlediği ve oy vererek ülkemizde siyasi yönetimi etkidiği de ayrıca düşündürücüdür. Yurt dışında oy için sandık konurken yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarının tespitinin mümkün olmaması dikkate değer bir durumdur. Keza yurt dışı hizmetlerin, eğitimden Diyanet'e hangi veriler esas alınarak sağlandığı da bu yanıtta soru işaretidir."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Azerbaycan, Gürcistan, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize uygulayan ülke sayısını açıkladı - Son Dakika


12:54
İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:48
Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek

Son Dakika
12:54 İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:48 Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 13:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize uygulayan ülke sayısını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement