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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Emekliler Açlığa ve Yoksulluğa Mahkum Edildi - Son Dakika
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Emekliler Açlığa ve Yoksulluğa Mahkum Edildi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emekli aylıklarına yapılacak zammı eleştirerek, emeklilerin açlık ve yoksullukla karşı karşıya kaldığını belirtti. Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve geriye dönük kayıpların giderilmesi gerektiğini söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Emekliler Açlığa ve Yoksulluğa Mahkum Edildi
17.01.2024 - 17:44,
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CEYLAN SAĞLAM

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emekli aylıklarına ek yüzde 5'lik artışla birlikte yapılacak yüzde 42,6'lık zamma ilişkin "Bir kez daha emekliler bu hayat pahalılığı, bu yüksek enflasyon karşısında açıkça açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Resmi enflasyonun bile altında emekli aylıklarına artış yapmak açıkça bir zulümdür. Yapılması gereken en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, bütün aylıkların da bu oranda arttırılması ve bir İntibak Yasası ile geriye dönük bütün kayıpların da giderilmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yılın ilk yarısı için yapılacak 37,56 zam oranına ek olarak yüzde 5 daha artış yapılacağını açıkladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emekli aylıklarına yapılacak zamma tepki gösterdi. Açıklanan zamların emeklileri açlığa ve yoksulluğa sürüklediğini belirten Çerkezoğlu, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYLA EMEKLİLER BİR KEZ DAHA ENFLASYONA EZDİRİLMİŞ DURUMDA"

"Türkiye'de emekli aylıkları 2008 yılında AKP tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte sistematik bir biçimde geriledi. Hem aylık bağlama oranları hem katsayılar düştüğü için emekli aylıklarında ciddi bir gerileme yaşandı. Türkiye'de asgari ücretin neredeyse yarısına kadar gerileyen emekli aylıkları var. Bunun karşısında da bir ucube sistem olan, iktidar tarafından gündeme getirilen, Hazine'den tamamlama yöntemiyle aylardır en düşük emekli aylığı olarak belirlenen 7 bin 500 lirayla milyonlarca emekli hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ancak emeklilerin kök aylıkları olduğu yerde duruyor. Yapılan artışlar kök aylıklar üzerinden olduğu için örneğin temmuz ayında milyonlarca emekli bir lira bile ücret artışı görmedi. Bu süreçte 'emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen ve sürekli olarak bunu dillendiren iktidar, dün Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamayla emekliler bir kez daha enflasyona ezdirilmiş durumda.

"YAPILMASI GEREKEN, EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ EN AZINDAN ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE YÜKSELTİLMESİDİR"

Bir kısım emekli resmi enflasyonun bile çok altında bir oranda artış aldı. 7 bin liranın altında kök maaşı olan emekliler sadece yüzde 33'lük bir artış alabildiler. Onların aylıkları yine Hazine'den tamamlama yöntemiyle 10 bin lira olarak belirlendi. Diğer emeklilerde hiç kimsenin inanmadığı ve hiçbir güvenilirliği kalmayan TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında verilen ücret artışlarıyla açıkça gerçek enflasyon, hayat pahalılığı karşısında ezdirilmiş oldu. Bu süreçte bir taraftan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklileri arasındaki ayrım da devam ederken bütün emekliler Türkiye'de açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiş oldu. Oysa yapılması gereken, yıllarca çalışmış, bu ülkede değer üretmiş olan ve bu ülkenin başının üstünde taşıması gereken emekliler bir kez daha enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında açlıkla, yoksullukla yüz yüze bırakılırken yapılması gereken en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, bütün aylıkların da bu oranda arttırılması ve bir İntibak Yasası ile geriye dönük bütün kayıpların da giderilmesidir.

"RESMİ ENFLASYONUN BİLE ALTINDA EMEKLİ AYLIKLARINA ARTIŞ YAPMAK AÇIKÇA BİR ZULÜMDÜR"

Belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olmak ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklara sahip olmak bu ülkede yaşayan herkes açısından temel bir yurttaşlık hakkıdır. Devletin ve devleti yöneten siyasi iktidarın da bunu sağlamak görevidir, sorumluluğudur. Bir kez daha emekliler bu hayat pahalılığı, bu yüksek enflasyon karşısında açıkça açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Resmi enflasyonun bile altında emekli aylıklarına artış yapmak açıkça bir zulümdür. Emeklilik hakkı için emeklilikte insanca yaşamanın bir hak olduğu bilinciyle bu mücadeleye omuz omuza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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