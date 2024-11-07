Diyanet'e Daha Fazla Bütçe Eleştirisi - Son Dakika
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Diyanet'e Daha Fazla Bütçe Eleştirisi

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CHP'li Aşkın Genç, Diyanet'in bütçesinin sanayi bakanlığından yüksek olmasını eleştirdi.

07.11.2024 21:39
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NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; " Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı ödeneği 91,8 milyar TL. Diyanet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan daha fazla bütçeye sahip. Oysa Türkiye'nin kalkınma hedefleri, sanayi, teknoloji ve üretim alanlarında büyüme ile mümkündür. Diyanet'e sanayiden daha fazla kaynak ayırmak hangi akla hizmettir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, komisyonda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan daha fazla bütçeye ayrılmasını eleştirdi. Genç, şunları söyledi:

"Bakanlık, 194 milyon TL'lik idari para cezasının sadece 65 milyon TL'sini tahsil edebilmiş'

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 194 milyon TL'lik idari para cezasının sadece 65 milyon TL'sini tahsil edilebilmiş. Geri kalan 129 milyon TL ortada yok. Milletin cebinden çıkan paraların adeta buharlaştığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu paralar, yandaşlara kaynak yaratmak için mi toplanıyor? Halktan toplanan vergiler alacak hanesinde bile gösterilemiyor, burada büyük bir ihmal var. Milletin alın teriyle kazandığı paralar neden hesaplarda görünmüyor?

"Kendi projelerinizde bile maliyetleri yönetemiyorsanız, iş dünyasını nasıl destekleyeceksiniz?"

Organize Sanayi Bölgeleri için yapılan yatırımlarda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranlarının çok üstünde fiyat farkları ödenmiş. Kendi projelerinizde bile maliyetleri yönetemiyorsanız, iş dünyasını nasıl destekleyeceksiniz? Devlet kasasının dibini delik açar gibi boşaltan zihniyetle nasıl sürdürülebilir bir ekonomi yaratabilirsiniz? Millet borç içinde kıvranırken, kim bu savurganlığın hesabını verecek?

"Bakanlığın 2023 yılı giderleri 41,1 milyar TL, ancak elde edilen gelir sadece 549 milyon TL"

Bakanlığın 2023 yılı giderleri 41,1 milyar TL, ancak elde edilen gelir sadece 549 milyon TL. Aradaki uçurum korkunç! Küçük ve orta boy işletmelerin bankalara olan borçları eylül ayında 4 trilyon TL sınırını aştı ve 4 trilyon 68 milyar TL'ye yükseldi. Ekim ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75,2'ye düştü. Üretimin düştüğü, sanayinin kaybettiği bir dönemde, Bakanlık kaynaklarını doğru yönetmeyerek bu tabloyu daha da kötü hale getiriyor. Son üç ayda sanayi üretimindeki gerileme yüzde 5,3 seviyesinde ve sanayi daralmaya devam ediyor.

"Bakanlık taşınmaz varlıklarını enflasyon düzeltmesi yapmadan kayıt altına almış"

Sayıştay'ın açıkça belirttiği gibi, Bakanlık taşınmaz varlıklarını enflasyon düzeltmesi yapmadan kayıt altına almış. Bu, mali tabloların doğruluğunu zedeleyen bir hata değil, apaçık bir sorumsuzluktur. Halkın malları kayıt altına alınırken dahi şeffaflık sağlanamıyorsa, burada büyük bir yönetim zafiyeti vardır.

"Kamu kaynakları, bu yönetim zafiyeti ile daha ne kadar zarar görecek?"

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun mülkleri ve gelirlerinin muhasebeleştirilmediği bir tablo söz konusu. Bu kurumlar, Türkiye'nin sanayi gücünü, yeniliğe dayalı ekonomisini destekleyecek yerde, adeta bir varlık kaybı yaşıyor. Kurumların bu kadar kötü yönetilmesi, milletin güvenini zedeliyor. Kamu kaynakları, Sayıştay raporlarıyla sürekli gözler önüne serilen bu yönetim zafiyeti ile daha ne kadar zarar görecek?

"Diyanet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan daha fazla bütçeye sahip"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı ödeneği 91,8 milyar TL. Diyanet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan daha fazla bütçeye sahip. Oysa Türkiye'nin kalkınma hedefleri, sanayi, teknoloji ve üretim alanlarında büyüme ile mümkündür. Diyanet'e sanayiden daha fazla kaynak ayırmak hangi akla hizmettir?

'Milletin her yıl daha fazla bütçe ayırdığı bu kurum, amacına ulaşmaktan uzaksa bu bütçe kime, neye hizmet ediyor?'

KOSGEB, küçük işletmeleri desteklemek için kurulmuş bir kurum. Ancak, işletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde yetersizlik yaşanıyor, desteklerin etkinliği sağlanamıyor. Milletin her yıl daha fazla bütçe ayırdığı bu kurum, amacına ulaşmaktan uzaksa bu bütçe kime, neye hizmet ediyor? Bu bulgular bize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ve bağlı kuruluşların kamu kaynaklarını ne kadar savruk bir şekilde yönettiğini gösteriyor. Her yıl daha yüksek bütçeler talep eden bu kurumlar, halkın vergilerini israf etmeden, şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmek zorundadır. Bütçedeki savurganlık ve disiplinsizlik, milletin sırtındaki yükü her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu düzen böyle devam edemez! Türkiye'nin kaynaklarını bu şekilde har vurup harman savuran bir yönetim anlayışı ne ekonomik kalkınma sağlayabilir ne de bu millete hizmet edebilir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyanet'e Daha Fazla Bütçe Eleştirisi - Son Dakika

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