Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Nafize Havva Yıldırım 4-6 Yaş Kur\'an Kursu"nun açılışına katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarını çok değerli bulduklarını ve önemsediklerini belirterek "Devletimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli projelerinden birisidir. Şu an itibarıyla sadece bu yıl 210 bin kadar çocuğumuzu milletimiz bize emanet etti." dedi.

Erbaş, Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Nafize Havva Yıldırım 4-6 Yaş Kur'an Kursu"nun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Erbaş, Türkiye'de 4-6 yaş arası Kur'an kurslarının sayısının artmasının gelecekte camilerdeki cemaat sayısını da artıracağını söyledi.

Kur'an kurslarında verilen eğitimlerin önemine değinen Erbaş, "Çocuklarımız, Kur'an kurslarında milli manevi değerlerimizi öğrettiğimiz ilim-irfan yuvalarında burada yetişecek. Bu açıdan biz 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı çok değerli buluyoruz, çok önemsiyoruz. Devletimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli projelerinden birisidir. Şu an itibarıyla sadece bu yıl 210 bin kadar çocuğumuzu milletimiz bize emanet etti." dedi.

Erbaş, eğitimin küçük yaşta alındığını, çocuklara verilen eğitimlerin arasında sadece dini eğitimler olmadığını, Kur'an kurslarında vatan ve millet sevgisini de aşıladıklarını ifade etti.

"Kurslarımızda önce Rabb'imizi öğretiyoruz"

Açılan Kur'an kursunun sınıflarıyla, oyun alanlarıyla, hocalarıyla, öğretmenleriyle örnek bir eğitim kurumu olduğunu belirten Erbaş şöyle konuştu:

"4-6 yaş Kur'an kursunda neler öğretiyoruz? Bu kurslarımızda, önce Rabb'imizi öğretiyoruz. Yani çocuklarımız küçük yaşlarda Rablerini öğreniyorlar. Peygamberimizin en azından ismini, peygamberimizin çocuklara yönelik tavır ve davranışlarını, onun insanlığa kazandırdığı değerleri... Sevgi nedir? Saygı nedir? Allah peygamber sevgisi, vatan sevgisi, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, merhamet, şefkat, bunlar insanoğlunun iyi bir kul olabilmesi için olmazsa olmaz değerlerdir. Bu değerleri biz küçük yaşlarda çocuklarımıza öğretmezsek büyüdükleri zaman öğrenmeleri çok zor olur."

İslam toplumunun örnek olmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirten Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi yaşayalım, doğru yaşayalım. Yaşantımızla örnek olalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı öyle güzel yetiştirelim ki onlar yaşantısıyla, yürüyüşüyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, adabımuaşeret ile görgü kurallarına uymasıyla küçükten itibaren hep örnek olsunlar. İslam toplumu örnek bir toplum olsun. Bunu istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün eğitim kurumlarımızla, Kur'an kurslarımızla, camilerimizdeki cami derslerimizde, aile irşat bürolarımızda, ülkemizin 450 noktasında açtığımız aile merkezleri var, aile eğitimleri yapıyoruz. Baba okulları, evlilik okulları açıyoruz. Niçin yapıyoruz bunları? İşte o huzurlu aileyi kurmaya katkı sağlamak için bunları yapıyoruz."

"Adeta etnik temizlik yaşanıyor"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise orta ve lise yıllarında yanında eğitim gördüğü babaannesinin adını taşıyan "Nafize Havva Yıldırım 4-6 Yaş Kur'an Kursu"nun açılmasının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Dedesinin ve babaannesinin eğitim almasında büyük katkıları olduğuna değinen Yıldırım, "Bize düşen de elimizdeki imkan varsa bu imkanları kullanarak hem yaşayanlar için hem de dar-ı bekaya irtihal edenler için elimizden gelen gayreti göstermek." dedi.

Sapkın düşüncelere sahip olanların bir dönemler Kur'an kurslarına laf ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Bazıları Kur'an kurslarımızı bağnazlık olarak görebiliyor ne yazık ki. 'Bu devirde de böyle şey olur mu? gibi laflar duyuyoruz. Seyrek de olsa. Bilmeyen her insan bağnazdır. Öğrenen, dünyadan haberi olan insanlar, bağnaz olamaz. Öğrenmek, eğitim bağnazlığın panzehiridir ve bağnazlığı ortadan kaldırır. Asıl bu tür laflar eden insanlar bağnazdır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Kur'an kursu projesine başından itibaren önem verdiğini kaydeden Yıldırım, "Bugün memnuniyetle görüyoruz ki binlerce yavrumuz eğitiliyor, öğretiliyor, hayata hazırlanıyor. Bu konuda Pendik'in de İstanbul içinde liste başında olması da bizim için ayrı bir mutluluk." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Yıldırım bu zulmün kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Yıldırım, savaşın da bir hukuku olduğunu vurgulayarak "Masum insanlar hunharca katlediliyor. Adeta etnik temizlik yaşanıyor. Sözde medeni devletlere baktığımızda İsrail tarafından işlenen bu vahşeti adeta alkışlıyor. Müslümanlar tarihinin hiçbir döneminde Batı değerlerini savunan sözde medeni devletlerin işlediği hiçbir vahşeti işlememiştir. İsrail'in Filistin'de insanlığın geleceğini tehdit eden oyunları elbette bir gün bozulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların zihinlerini Kur'an mesajıyla aydınlatıp geleceğe daha şuurlu bir şekilde hazırladıklarını kaydeden Yıldırım, "Kur'an-ı Kerim'in medeniyetimizin merkezinde olma vasfını güçlendirecek ve bir navigasyon gibi yol göstericiliğinden istifade etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın emperyalist devletlerin dayattığı yozlaştırıcı değerlerin tüketicileri olmalarına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erbaş'ın ettiği duayla Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Törene Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile davetliler katıldı.