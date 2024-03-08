Diyarbakır Anneleri, 8 Mart\'ı evlatlarından ayrı geçirdi

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hüzünlü karşıladı.
Evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1649'uncu güne ulaştı.
Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 375'e yükseldi. Aylardır büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 49 aile evladına kavuştu.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eylem yapan diğer ailelerin, eski HDP il binası önünde evlat nöbetinde umutlu bekleyişi sürüyor.
Bugüne kadar yurt içi ve dışından gerçekleştirilen destek ziyaretleriyle evlat mücadelesinde her geçen gün daha da güçlenen anneler, evlatlarından ayrı oldukları için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiriyor.
"Bu çilemiz bitsin"
Diyarbakır'dan 14 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu, AA muhabirine, oğluna kavuşabilmek için yaz kış demeden her sabah HDP Diyarbakır İl binası önüne geldiğini söyledi.
Evlat acısının çok zor olduğunu dile getiren Uslu, kimsenin bu acıyı yaşamamasını temenni etti.
Uslu, şöyle konuştu:
"Dünya Kadınlar Günü olduğunu söylüyorlar, bizim günümüz yok. Biz sürekli çocuklarımızın peşindeyiz. Bizim için özel günler yok. Sabah buraya gelip akşam tekrar eve dönüyoruz, sürekli çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Oğlum gelirse o zaman Kadınlar Günü'nün, bayramın ne olduğunu bileceğim. Oğlum beni görüyorsan veya duyuyorsan gel, güçlü devletimize teslim ol, bu çilemiz bitsin. Oğlum eve dön."
"Kızımın o dağda işi yok"
Dağa götürülen kızı Fadime için evlat nöbeti tutmaya Kütahya'dan gelen Hatice Levent de kızına kavuşuncaya kadar mücadelesine devam edeceğini söyledi.
Levent, 10 yıldır görmediği kızını çok özlediğini, evladının kalem tutan eline silah verildiğini kaydetti.
Sürekli kadın haklarından bahsedenlerin kendilerini görmezden geldiğini dile getiren Levent, "Kızımın o dağda işi yok. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diyorlar, öyleyse yavrularımızı bırakın. Bırakın da evladıma kavuşayım, onu bağrıma basayım. Ne hakları var yavrularımızı dağa çıkarmaya? Fadime'm güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.
"Bize kadınlar günü, bayram, seyran yok"
Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan anne İmmihan Nilifırka ise tüm anne ve babalar olarak evlatlarına kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü diyorlar ama biz azap çekiyoruz. Bize kadınlar günü, bayram, seyran yok. Bizim evlatlarımızı elimizden almışlar, nasıl iyi olabiliriz. Hani kadın hakları diyorlar ya neden bizim çocuklarımızı ellerimizden alıyorlar? Çocuklarımızın dağda ne işi var? Onların yeri anne ve babalarının yanıdır." diyen Nilifırka, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
"Oğlum gelip yanımda olursa dünyalar benim olur"
10 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eyleme katılan Rahime Taşçı, yıllardır oğluna hasret kaldığını, tek amacının evladına kavuşmak olduğunu dile getirdi.
Oğlundan ayrı kaldığı için hiçbir özel günü kutlayamadığını, bu günlerin kendileri için bir anlam ifade etmediğini anlatan Taşçı, şöyle konuştu:
"Oğlum gelip yanımda olursa dünyalar benim olur. Kadınlar günü olduğunu söylüyorlar ama bizim için öyle değil. Anneler 5 yıldır çadırda, ama çocukları yanlarında değil. Çocuklarımız yanımızda olsaydı bize bir çiçek getirseydi o zaman bizim günümüz olurdu. Faruk'umu çok özledim, burada yolunu gözlüyorum. Allah'ın izni ve devletin gücüyle inşallah oğlum teslim olur."
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Anneleri, 8 Mart'ı evlatlarından ayrı geçirdi - Son Dakika
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