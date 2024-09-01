Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü yürüyüşü düzenlendi

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Diyarbakır'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yurttaşların katılımıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte yapılan konuşmalarda Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonları eleştirildi.

01.09.2024 20:53
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da "1 Eylül Dünya Barış Günü", düzenlenen yürüyüşle kutlandı.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Diyarbakır'da, aralarında DEM Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Eğitim-Sen, TMMOB'nin de yer aldığı çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Yaşar Kemal Caddesi'nde toplanan grup, yoğun güvenlik önlemleri altında Şeyh Said Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonları eleştirmesi üzerine, alanda görevli emniyet güçleri tarafından uyarı yapıldı. Uyarıya rağmen, Uçar konuşmasını sürdürdü.

Konuşmaların ardından etkinlik halay çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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