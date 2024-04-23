Diyarbakır\'da 23 Nisan kutlamaları gerçekleştirildi

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(DİYARBAKIR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı. Anıt Parkı'ndaki Atatürk anıtına Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumuyla başlayan etkinlik, çocukların Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaretiyle sürdü. Çocukları makamında ağırlayan Vali Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kutlama programı daha sonra valilik önünde sürdü. Törene Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra kent protokolü katıldı. Vali Su, her iki yanına biri kız biri oğlan iki çocuk alarak kutlamayı izledi. Kutlamalarda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini Başkan Vekili Eser Sönmez temsil etti. Program akışının sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.