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Diyarbakır'da 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da yapılan bir uygulamada durdurulan M.A'ya yapılan GBT sorgusunda, hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanan hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır\'da 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
11.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:42
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Diyarbakır'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince merkez Yenişehir ilçesinde yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan M.A'ya (32) GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgulamada, M.A'nın Kayseri, Konya ve Aksaray Ağır Ceza İlamat Masasınca "dolandırıcılık", Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "hırsızlık", Diyarbakır Asliye Ceza İlamat Masasınca ise "basit "yaralama" suçlarından toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan hükümlünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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