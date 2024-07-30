Diyarbakır'da Ambulans Saldırısı: 2 Sağlık Çalışanı Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ambulans Saldırısı: 2 Sağlık Çalışanı Yaralandı

Diyarbakır\'da Ambulans Saldırısı: 2 Sağlık Çalışanı Yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir hastanın baş ağrısı şikayetiyle çağrılan ambulansa, hasta yakınları tarafından buz şişeleri ve bıçaklarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İnceleme başlatıldı.

30.07.2024 20:01
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DİYARBAKIR'da baş ağrısı şikayetiyle ambulans çağıran bir hastanın yakınları, tartıştıkları sağlık çalışanlarına buz şişeleri ve bıçakla saldırdı. Olayda 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişinin şiddetli baş ağrısı ihbarı üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi Kontrol Komuta Merkezi tarafından adrese ambulans yönlendirildi. Hasta yakınları, olay yerine gelen sağlık ekiplerine 'ilk müdahaleyi burada yapmayın, hastaneye götürün' diyerek tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının ilk müdahaleyi yapmaları gerektiğini söyleyince, hasta yakınları buz şişeleri ve bıçaklarla saldırdı. Olayda Z.B. ile E.T. isimli erkek sağlık çalışanları, çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık çalışanları, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Z.B. ile E.T., darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Ambulans Saldırısı: 2 Sağlık Çalışanı Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ambulans Saldırısı: 2 Sağlık Çalışanı Yaralandı - Son Dakika
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