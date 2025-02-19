Diyarbakır\'da Asayiş Olaylarında Azalma ve Güvenlik Operasyonları Artıyor

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte valilikte bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, kentte geçtiğimiz yıl 36 bin 11 asayiş olayının gerçekleştiğini belirterek, "Diyarbakır'ın asayiş ve güvenlik bakımından Türkiye'nin herhangi bir başka ilinden hiçbir farkı kalmamıştır. Hatta birçok bakımdan daha da iyi bir durumda olduğumuzu memnuniyetle söyleyebiliriz. Hem güvenlik kuvvetlerimize hem de şehrin huzuruna, kendi güvenliğine sahip çıkan vatandaşlarımıza bu nedenle çok çok teşekkür ediyorum. İlimizde 2023 yılında emniyet bölgesinde 36 bin 234, jandarma bölgesinde 4 bin 721 olmak üzere toplam 40 bin 955 asayiş olayı meydana gelmiştir. 2024 yılında ise emniyet bölgemizde asayiş olayı sayısı 30 bin 817, jandarma bölgemizdeki asayiş olayı sayısı 5 bin 194 ve toplam asayiş olayı sayısı da 36 bin 11 olarak gerçekleşmiştir. Yani 2023'te 40 bin 955 olan asayiş olayı sayısı 2024'te 36 bin 11 olarak gerçekleşti ve bu da 2023 yılına göre asayiş olaylarında kümülatif olarak baktığımızda yüzde 12'lik bir azalışı ortaya koymaktadır. Hatta emniyet bölgesindeki olay asayiş olayı azalış sıralamasında yüzde 14.9'luk bir oran var ki bu, 30 büyükşehir belediyesi arasında Diyarbakır'ı 2'nci sıraya taşımıştır. 9 tane mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılında 5 bin 888 olan olay sayısı, 2024 yılında yüzde 34,2 oranında azalarak 3 bin 875 oldu. Evden hırsızlık olaylarında 2023'e göre 2024 yılında yüzde 60 azalış var" dedi.

'5 BİN 94 TERÖR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Terörle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Vali Zorluoğlu, "Terör hadisesine geldiğimizde 2023 yılına oranla 2024 yılında biz terör operasyonlarımızın sayısı oranını emniyet ve jandarma olarak yüzde 49 artırmışız. 2024 yılında 5 bin 94 tane operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 2024 yılında 415 şahıs gözaltına alındı, 171 tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 114 şahıs da tutuklandı. Yine jandarma bölgemizde 1'i kırmızı, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Terörizmin finansmanına dönük gerçekleştirilen operasyonlarda 2024 yılında Emniyet Müdürlüğümüzce 5 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarında 21 şahıs gözaltına alındı. 2024 yılında 3'ü emniyet 7'si jandarma tarafından olmak üzere suç örgütlerine yönelik olarak toplam 10 tane büyük operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 143 kişi gözaltına alınmış. 60 şahıs adli kontrol şartıyla salıverilmiş. 62 şahıs da tutuklanmış ve böylece organize suç örgütlerine Diyarbakır'da çok önemli bir darbe vurulmuştur. Diyarbakır'da 30 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 197 bin hap, 97 milyon kök kenevir, ele geçirildi. Operasyonlarda 7 bin 338 şahıs gözaltına alındı, 902 kişi ise tutuklandı" diye konuştu.

'DİYARBAKIR STADYUMU 2 MAYISTA TAMAMEN KAZINACAK VE YENİDEN YAPILACAK'

Diyarbakır stadyumunun Mayıs ayında tadilata gireceğini ifade eden Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizde 25 bine yakın sahipsiz köpek var. Büyükşehir Belediyesine bağlı sadece 500 köpek kapasiteli bir barınağı var. Belediyeye ilave bir kapasite oluşturma anlamında önerilerimiz oldu. 2022 ile 2025 yılları arasında sadece 5 bin 433 tane sahipsiz hayvan kısırlaştırılmış. Amedspor yöneticileriyle konuştuk. Bakanlık tarafından da takip ettiğimiz bir konudur. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yapılan uygulama maalesef ligler başladığında baktık ki yeterli olmamış ve sahada futbol oynanmasını zorlaştıran arızalar ortaya çıktı. Bunun ortadan kaldırılması için çaba sarf ettik. Hibrit çim konusuyla ilgili bakanlık, müdürlük ve milletvekilleriyle de konuştuk. Bu tür uygulamaların uygulanamayacağını gördük. Maçlar devam derken bunu yapamıyoruz. Çünkü zemin katman olarak elden çıkmış. Bunu bozup yeniden katman oluşturup hibrit çim olarak yapılması lazım. Bakanımızla ben iki kez görüştüm. ve bununla mutabık kaldık. Kulübümüze de bunu söyledik. Diyarbakır stadyumu 2 Mayıs'ta tamamen kazınacak ve yeniden yapılacak. 4-5 sene sıkıntı çıkmadan bu şehir takımı maçlarını oynayacak."

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR