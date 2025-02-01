Diyarbakır'da Barış Süreci İçin Çabalar

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Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Külahçı Tanaman, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, "Kapsamlı, kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak mümkündür. Sürecin başarıya ulaşması için güven artırıcı adımların atılması büyük önem taşımaktadır. Karşılıklı güvenin sağlanması ve barış sürecinin güçlendirilmesi için hükümetin gerekli adımları atarak bütün toplumsal kesimleri sürece dahil etmesi ve barışın toplumsallaştırılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan hukuksal alt yapıyı inşa etmesi gerekmektedir" dedi.

Aralarında Baro, Tabip Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İnsan Hakları Derneği gibi 123 kuruluşun yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki çağrısının ardından DEM Parti Heyetinin İmralı'da yapılan görüşmelerle devam eden sürece ilişkin Ankara'da siyasi parti temsilcileriyle görüştü.

Platform üyeleri, Diyarbakır Barosu'nda düzenledikleri basın toplantısıyla temaslarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Külahçı Tanaman, özetle şunları söyledi:

"Kürt Meselesinin diyalog yolu ile çözümü konusunda gelişecek sürecin destekçisi ve takipçisi olacağımızı, gelişecek sürecin kalıcı barışa ulaşması konusunda Diyarbakır ve bölge kentlerinde çok ciddi bir talep ve beklenti olduğunu, sürecin siyasi kaygılardan uzak, evrensel insan haklarını esas alan bir perspektif ile yürütülmesi gerektiğini, kayyım atama yetkisini içeren yasa metninin iptal edilmesi gerektiğini, demokratik siyasetin önünü tıkayan gözaltı ve tutuklanmaların son bulması gerektiğini, anadilin eğitim ve kamusal alanda kullanımı önündeki engellerin ortadan kaldırılması için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini, sivil ve demokratik anayasa yapım sürecinin bir an önce başlatılmasını, Suriye'de Esad sonrası yaşanacak yeni süreçte Kürtlerin de varlığının kabul edilmesi gerektiğini ve askeri operasyonların sonlandırılmasını, Anayasa Mahkemesi ve AİHM tarafından verilen ihlal kararlarının yerel mahkemelerce uygulanmasının önündeki engellerin kaldırılmasının yeni gelişecek sürece katkı sunacağını tüm muhataplarımıza ilettik."

"Görüştüğümüz bütün siyasi partiler, henüz gelişmekte olan yeni sürece olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler"

DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile genel başkanlık ve beraberindeki heyetleri ile yapılan görüşmelerde yeni gelişecek sürece ilişkin desteklerini sunmalarını ilettiklerini söyleyen Tanaman, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Grup Başkanvekili ile yapılan görüşmelerde ise yeni gelişen bu sürecin kalıcı bir barışa ulaşması için sürece zarar verebilecek uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdik. Görüştüğümüz bütün siyasi partiler, henüz gelişmekte olan yeni sürece olumlu yaklaştıklarını, çatışmaların diyalogla ve müzakere ile sonlandırılmasını doğru bulduklarını, Kürt meselesinin çözümsüzlüğünün çok ciddi ekonomik, sosyal ve siyasal tahribatlara yol açtığını ve demokratik yollarla çözümünün mümkün olduğunu ifade ettiler" diye konuştu.

"Kapsamlı, kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak mümkündür. Sürecin başarıya ulaşması için güven artırıcı adımların atılması büyük önem taşımaktadır" diyen Tanaman, "Karşılıklı güvenin sağlanması ve barış sürecinin güçlendirilmesi için hükümetin gerekli adımları atarak bütün toplumsal kesimleri sürece dahil etmesi ve barışın toplumsallaştırılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan hukuksal alt yapıyı inşa etmesi gerekmektedir. Türkiye'nin bu çatışma ortamından ve şiddet kısır döngüsünden kurtulması ancak barış umudunu büyütmekle mümkün olacaktır. Onurlu ve adil bir barış için; bütün siyasi partilere, tüm sendikalara, meslek odaları ve birliklerine, hak örgütlerine, kadın derneklerine, barış inisiyatiflerine, aydınlara, yazarlara, gazetecilere Kürt meselesinin diyalogla çözümü ve ülkede barışın tesisi için çaba göstermeye, katkı sunmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.