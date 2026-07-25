Diyarbakır\'da Besicilik ve Sıcak Hava Mücadelesi

DİYARBAKIR'da yaklaşık 40 yıldır besicilik yapan Hamza Kaya (50), sıcak havada 55 manda ve ineğini her gün Devegeçidi Çayı'na götürerek yaklaşık 4 saat serinletiyor.

Merkez Yenişehir ilçesinin kırsal Yaytaş Mahallesi Örnek Küme Evleri'nde besicilik ve çiftçilik yapan Hamza Kaya, 55 manda ve ineğini her gün öğle saatlerinde serinlemeleri için Devegeçidi Çayı'na götürüyor. Saat 12.00 ile 16.00 arasında suda kalan mandalar, serinlerken dronla da görüntülendi. Mandaları suda serinlerken kendisinin de gölgelik bir alanda dinlendiğini belirten Kaya, "Mandacılıkla uğraşıyorum. Mandaları sabah erken otlatmaya götürüyoruz. Saat 11.00-12.00 gibi sıcaklar etkili olmaya başladığı gün ortasında, hayvanları suya getiriyoruz. Suda yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra tekrar otlatmaya götürüyoruz. Mandaların suya girmesi lazım. Bildiğim kadarıyla ter bezleri çok az olduğu ve koyu renkte oldukları için suya girmeleri lazım. Susuzluğa dayanamıyorlar. İlla suya girmesi lazım, çamur banyosu yapmaları lazım. Mandaların da özelliği budur" dedi.

'YOĞURT VE PEYNİRLERİMİZİ ŞEHİRDE SATIYORUZ'

Manda yetiştiriciliğinin çok zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Kaya, "Mandalarımız genelde dişi. Bunun yanında 2-3 tane de boğa var. Sütü çok yağlı bir süttür. İneklere nazaran yüzde 8 daha fazla yağ oranı var. Onun için biz mandacılıkla uğraşıyoruz. Sütü yoğurt ve peynir yapıp şehre götürüp satıyoruz. Dikkat ederseniz inekler güneşte bekleyebiliyor. Ama mandaların ter bezleri yok denecek kadar azdır. Terleyemedikleri için de suya girmeleri lazımdır. Biz de bunun için götürüp getiriyoruz. Tabii bizim için de sıcaklar çok zor. Zor şartlarda besliyoruz. Sağ olsun devletimiz de bize destek veriyor. Devletimiz destek vermezse, zaten kendi başımıza bunları bu şekilde besleyemeyiz" diye konuştu.