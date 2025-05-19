Diyarbakır\'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde uyuşturucu ticareti, cinayet ve nitelikli yağma gibi suçları işleyen silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, liderliğini Ş.T.'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün, uyuşturucu ticareti, tasarlayarak adam öldürme, nitelikli yağma, kasten yaralama ve tefecilik suçlarına karıştığı tespit edildi. Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çaplarda mermi, 5 kilo 600 gram esrar ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.