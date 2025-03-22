Diyarbakır'da CHP'liler İmamoğlu'na Destek İçin Yürüdü - Son Dakika
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Diyarbakır'da CHP'liler İmamoğlu'na Destek İçin Yürüdü

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Diyarbakır'daki CHP'liler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Partililer, zulme ve haksızlığa karşı seslerini yükselterek İmamoğlu'na destek verdiler.

22.03.2025 22:47  Güncelleme: 00:55
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki CHP'liler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İmamoğlu için Diyarbakır'da destek eylemi düzenlendi. CHP İl Başkanlığının çağrısıyla Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda partili, İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasına tepkilerini dile getirdi.

Protestoya katılan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yaptığı açıklamada, baharın bütün renklerini soldurmaya çalışan anlayışın 85 milyonun isyanıyla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kadim toprakların, zulme, haksızlığa boyun eğmeyen, karanlığa karşı güneşi doğuran, kadim Mezopotamya'nın, direnişin çocukları... 22 yıllık tahakkümün bizleri zindanlara sıkıştırmaya çalıştığı, rehine kıldığı, kendisinden olmayanı karanlığa mahkum etmeye çalıştığı, kadının çığlığına sağır kaldığı, çocuğun feryadına kör olduğu, baharın bütün renklerini soldurmaya çalıştığı anlayışa bugün, 85 milyonun, halkın isyanıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu isyan Ali İsmail Korkmaz'ındır, bu isyan Taybet Ana'nındır, Özgecan Aslan'ındır, bu isyan Berkin Elvan'ındır, Oğuz Arda Sel'in, Münevver Karabulut'un, Rojin Kabaiş'in, Narin Güran'ın, Emine Bulut'un, Erdal Eren'in, İkbal Uzuner'in, Ayşenur Halil'in, Leyla Aydemir'in, Sıla bebeğin, tabutunu sırtında taşıdığımız katledilen bütün kadın ve çocukların, Denizlerin, Mahirlerin, Yusufların çığlığıdır. Bu isyan, gece sokağa tedirgin çıkmak zorunda bıraktığınız kadınların, 79 yaşında inşaattan düşen işçinin, yardım çığlığı karşısında eline para sıkıştırılan Dilek'in, atanamayıp canına kıyan gençlerin, hayalleri elinden çalınan çocukların haykırışıdır"

Sümer'in arından söz alan CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl da partisince yarın yapılacak cumhurbaşkanı adayı ön seçimlerine katılım için Diyarbakırlılara çağrıda bulundu.

Açıklamaların ardından partililer, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yürüdü. Yürüyüşü boyunca "Mustafa Kemal'in askeriyiz",  "Jin jiyan azadi" ve "Diplomasız Erdoğan" sloganları atıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da CHP'liler İmamoğlu'na Destek İçin Yürüdü - Son Dakika

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