DEM Parti, HÜDA PAR yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacak

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında; partilerini hedef alan söylemler nedeniyle HÜDA PAR yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kaya, "Diyeceksiniz ki, 'Siz uyuşturucuya izin veriyorsunuz'. Biz biliyoruz ki, bu coğrafyada yıllardır uyuşturucuyla ve dinci selefi örgütleri harekete geçirerek, gençleri uyutmaya, uyuşturmaya çalıştı bu sistem. Siz de bu sisteme aracılık eden bir yapısınız. Dolasıyla sesinizi kesin. 1990'ların hafızasını bütün saldırılara rağmen, dip diri tutan, bununla mücadele eden bir halk var karşınızda" dedi.

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR), Diyarbakır'daki park ve bahçelerde gençlerin uyuşturucu kullandığı, bunun sorumlusunu da DEM Partili belediyeler olduğu iddiası üzerine kentte iki parti arasında başlayan gerginlik sürüyor. Partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, HÜDA PAR yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kaya, şunları söyledi:

"HÜDA PAR, AKP ile ortak yürüyorlar. Dolayısıyla hem partimizi hem de belediyemizi hedef göstermiş olmaları bizim açımızda kritik önemde. Bununla ilgili hukuki zeminde yapılması gereken bütün işlemleri genel merkez düzeyinde başlattık, bugün suç duyurusunda bulunacağız. Yurttaşlarımız tarafından bunun bilinmesi gerekiyor. Bugün amaçlanan şey nedir? Tam 8 yıldır kayyum eliyle yönetilen bu kentte, özellikle 2016 yılından sonra çok sayıda sivil toplum kuruluşu kapatıldı, buna yönelik çok ciddi bir mücadele yürütüldü. Uyuşturucu baronlarına karşı çok ciddi bir mücadele yürüttük. Özellikle kolluk kuvvetlerinin göz yumduğu, kayyumlar eliyle gerçekleştirilen bir kırım söz konusu. Çocukları, gençleri hedef alan bir durum söz konusu. Siz 8 yıldır, bu uyuşturucu trafiğine, özellikle de Kürt kentlerinde, Kürt kimliğinden kaynaklı hafızasını ve iradesini yok etmeye çalışan bu uygulamaya karşı, tek söz etmemişsiniz. Bugün daha 4 ay oldu biz belediyeyi alalı, diyorsunuz ki, 'DEM Parti belediyelerinin izin verdiği ya da göz yumdu' bu gerçekten akıl almaz ve mümkün olmayan bir durum. Biz de soruyoruz, size kim bunları söyletiyor, kim talimat veriyor" dedi.

'Siz de bu sisteme aracılık eden bir yapısınız'

Kaya, HÜDA PAR'ın suçlamalarının kabul edilemez olduğun, partisinin uyuşturucuyla mücadele alanında çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Uyuşturucuyla mücadele etmenin en önemli yöntemi sanat, kültürel çalışmalar, gençleri spora ve birtakım etkinliklere yönlendirmekle olur. Bununla ilgili olarak çalışan, sanat yapan, kültürel üretim yapanlara saldıracaksınız, onları hedef göstereceksiniz ve bizi suçlayacaksınız. Diyeceksiniz ki, 'Siz uyuşturucuya izin veriyorsunuz' biz biliyoruz ki, bu coğrafyada yıllardır uyuşturucuyla ve dinci selefi örgütleri harekete geçirerek, gençleri uyutmaya, uyuşturmaya çalıştı bu sistem. Siz de bu sisteme aracılık eden bir yapısınız. Dolayısıyla sesinizi kesin. 1990'ların hafızasını bütün saldırılara rağmen, dip diri tutan, bununla mücadele eden bir halk var karşınızda. Siz bu hafızayı yok etmek için saldıran yapıyla ortaksınız. O nedenle önce kendinize bakın."

'Bir yurttaşın burnu kanarsa sorumlusu ve bu saldırının ortağı İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanıdır'

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na, HÜDA PAR'ın DEM Parti'ye yönelik yaptığı açıklamaları karşı hareke geçmesi çağrısında bulunan Kaya, "Biz ahlaki ve politik siyaseti savunuyoruz. Ahlaki ve politik bir toplum yaratma derdimiz var. HÜDA PAR bunun düşmanıdır. HÜDA PAR, kadın kazanımlarına saldıran, kadın cinayetinin müsebbibi olan iktidarın politikalarının ortağıdır. Dolayısıyla bu halkın iradesini uyuşturucuyla yok etmeye çalışanların ortağısınız. Biz 8 yıldır bu politikayla mücadele eden bir partiyiz. Bizi hedef gösteren bu saldırıya yönelik suç duyurusunda bulunacağımızı söyledik ama İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na çağrı yapmak istiyoruz, Diyarbakır'da veya bölgede bu söylemden kaynaklı, herhangi bir yurttaşa zarar gelirse, bir yurttaşın burnu kanarsa sorumlusu ve bu saldırının ortağı İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'dır. O nedenle derhal bu kişilerle ilgili soruşturma başlatılmalıdır. Bunu net olarak ifade ediyoruz, asla kabul etmiyoruz. Halkımız da biliyor, bu talimatı nereden aldıklarını. Kayyum çetesi harekete geçmiş durumda. Bütün bu hırsızlıkları, yolsuzlukları ifşa ettikçe, bu tür hedef gösteren söylemlerle karşılaşıyoruz. Eleştiriye tahammülleri yok. Yıllardır şiddetle Kürt halkının iradesini yok sayarak, gasp ederek bir talan örgütü, yolsuzluk örgütü oluşmuş İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı içerisinde. Diyarbakır'da bir sitede saldırgan şöyle demişti, 'Ağa babalarınızı öldürdük, mezarlarının yeri bile bilinmiyor'. Evet, gerçekten bizim ağa babalarımız sizden korkmuyordu, doğrudur öldürdünüz ve halen mezar yerleri bilmediklerimiz var. Ama biz de sizden korkmuyoruz. Bu saldırgan söylemenizden de korkmuyoruz" diye konuştu.

'Bu halk hafızasını yitirmedi, kime hizmet ettiklerini biliyoruz'

"Diyarbakır farklı dillerin, farklı dillerin, farklı inançların ortak bir yaşamı ördüğü ve bununla ilgili binlerce yıllıdır bir geleneğe sahip kent" diyen Kaya, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Farklı dillerin, farklı inançların, bir arada yaşayacağı toplum yaratmak istiyoruz. Biz bunun mücadelesini verirken, birilerini hedef göstermek, ortak yaşam kültürüne zarar veren bir saldırıya açığa çıkarmak elbette karşısında duracağımız bir anlayıştır. HÜDA PAR'ın dünkü açıklaması bize şunu net olarak gösterdi, partimizi ve belediyelerimizi hedef gösterdiler. Dediler ki, 'Kayyum atayın' biz artık biliyoruz ki, İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu döneminde oluşmuş kayyum çetesi var. Bunların kaynağı kesildi, bize her yerden saldırıyorlar. Bunlar, bu çeteye hizmet eden bir yapıdır. Bunu ifşa ediyoruz. Toplum zaten bunları biliyor. Topluma bunun hesabını versinler. Bu halk hafızasını yitirmedi, kime hizmet ettiklerini biliyoruz."