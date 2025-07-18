Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu

18.07.2025 12:01
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Diyarbakır'da depremler sonrası hasarlı araçlarla dolandırıcılık iddiasıyla 10 sanığa hapis istemi.

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 6 Şubat 2023'teki depremler ile ülkede meydana gelen yangın ve trafik kazalarında kullanılamayacak hale gelen ağır hasarlı araçlara usulsüz "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla 7'si tutuklu 10 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5'er yıldan 225'er yıla kadar hapis cezaları istendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Abdurrahman G, Feyat A, Kadir Z, Mehmet Mehdi K, Sayim A, Şerafettin E. ve Umut D, tutuksuz sanık Davut A. ile hakkında yakalama kararı bulunan Ardıl G. ve Ahmet Yasin G. hakkında hazırlanan 41 sayfalık iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince kent genelinde meydana gelen oto hırsızlığı ve çeşitli şekillerde "change" yapılmış araçlar ile ilgili olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İlde meydana gelen oto hırsızlığı olayları değerlendirildiğinde, son 7 yılda yaşanan 235 oto hırsızlığı olayında 47 araç halen aranıyor. Bahse konu araçların Plaka Tanıma Sistemleri'nden geçişlerinin bulunmadığı, bu haliyle hala bulunamayan araçların şasi numaraları değiştirilerek 'change' yapılmış olabileceği veya parçalanıp piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde, ülke genelinde yaşanan yangınlar ve trafik kazaları gibi olaylar neticesinde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların, hasarlı araç alım/satım işini meslek haline getirmiş kötü niyetli ve suça meyilli kişiler tarafından satın alınarak kendileri veya üçüncü kişiler tarafından şasi numaraları değiştirilerek 'change' yapılmış olabileceği değerlendirilerek şüpheliler tespit edildi."

"Araçların tamiratla trafiğe çıkmasına hiçbir şekilde imkan olmadığı belirlendi"

Kriminal Daire Başkanlığınca "change" edilen araçlara ilişkin yapılan tespitler, araçlara dair araştırma ve tespit tutanaklarında yer alan hususlara rağmen şüphelilerin suçtan kaçınmak maksadıyla çelişkili ifade verdiği belirtilen iddianamede, söz konusu ifadelerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarıldı.

İddianamenin sonuç kısmında, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelilerin 'Araçların tamir ve tadilatını yaptım' şeklindeki beyanlarına karşın, fezleke içerisinde de detaylı olarak fotoğrafları yer alan araçlarda görüldüğü üzere araçların tadilat ve tamirat yapılarak trafiğe çıkmasına hiçbir şekilde olanak ve imkan olmadığı belirlendi. Araçların sadece demir hurdası olarak alınması ya da satılması gerekirken, araçların alım satımını yapan şüphelilerin tam aksine alım satım işlemlerini 'change' suretiyle sahte evrak ve belge doğrultusunda yaptıkları tespit edildi. Araçların motor ve şasi numaralarının bulunduğu metal levhanın resmi belge olarak kabul edildiği, bu belgenin değiştirilmesinin 'resmi belgede sahtecilik', Emniyet Müdürlüğünün maddi varlığı olan şasi numarasının bulunduğu levhayı değiştirip (change) müştekilere satma eylemlerinin 'kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık' suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdurrahman G, Feyat A, Kadir Z, Mehmet Mehdi K, Sayim A, Şerafettin E. ve Umut D, tutuksuz sanık Davut A. ile hakkında yakalama kararı bulunan Ardıl G. ve Ahmet Yasin G. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5'er yıldan 225'er yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, depremler, yangınlar ve trafik kazalarında ağır hasar gören araçların şasi bilgilerinin yasa dışı yollardan temin edilen başka araçlara basılarak ağır hasarlı araçların tamir edilmiş gibi gösterildiği ve bu araçların başka kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edilmiş, 21 Şubat'ta Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile çalıntı kaydı bulunan ve parçalanan bir araç ele geçirilmiş, müştekilerin 21 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilmiş, şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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