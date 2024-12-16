Diyarbakır'da Gastronomi Eğitimiyle Mesleki Yetenekler Geliştiriliyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gastronomi Eğitimiyle Mesleki Yetenekler Geliştiriliyor

Diyarbakır\'da Gastronomi Eğitimiyle Mesleki Yetenekler Geliştiriliyor

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 500 Evler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Beceri geliştirme programı' kapsamında açılan Zanaat Atölyesi'nde 18 ortaokul öğrencisine gastronomi alanında eğitim veriliyor. Uygulama, öğrencilerin mesleklerle tanışmalarını ve becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor.

16.12.2024 11:48  Güncelleme: 11:55
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitime yönelik 'Beceri geliştirme programı' kapsamında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 500 Evler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan Zanaat Atölyesi'nde, 18 ortaokul öğrencisine gastronomi alanında kurs veriliyor.

Kayapınar ilçesindeki 500 Evler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitime yönelik 'Beceri geliştirme programı' kapsamında, ortaokulların 7 ve 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin meslekleri tanıması, atölye ortamını deneyimlemeleri, farklı alanlarda temel beceri kazanmaları amacıyla 'Zanaat Atölyesi' açıldı. Atölyede gastronomi alanında verilen kursa katılan 18 ortaokul öğrencisine eğitimler veriliyor. Eğitimin yıl boyunca devam edeceğini belirten Okul Müdürü Serpil Tekay, "Okulumuzda beceri atölyeleriyle ilgili kursumuzun tanıtımını yaptık. Zanaat Atölyesi dediğimiz uygulama, 2024'te Milli Eğitim Bakanlığımızca pilot okullarda başlatılmış bir uygulamaydı. Pilot uygulamaların yararlı olduğu anlaşıldığı için şu anda 81 ilimizde uygulanan bir projedir' dedi.

'EĞİTİM SONUNDA SERTİFİKALARINI ALIYORLAR'

Öğrencilerin ilgi duyduğu ve istediği kurslarda eğitim alabildiğini belirten Tekay, "Uygulamanın amacı, adından da anlaşılacağı üzere öğrencilerimizin becerilerini geliştirmektir. Eğitimin temelini oluşturan yaşam becerilerini geliştirmektir. Ortaokul 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerimiz bu eğitimlere katılabiliyorlar. Hafta içinde, eğitim yılında meslek lisesi öğrencilerine eğitim verdiğimiz atölyelerimizin atıl olduğu sömestir tatili, yaz tatilleri ve hafta sonlarında ortaokul öğrencilerimizi alanlarla ve mesleklerle buluşturuyoruz. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimiz kariyer planını yapmaya başladıkları yaş dönemlerinde, çeşitli mesleklerle tanışma fırsatı bulabiliyorlar. 55 ayrı alanda verilen eğitimlerde çocuklarımız istedikleri bir kursa devam edip onu tamamladıktan sonra, eğer orada kendilerinde bir yetenek veya beceri göremiyorsa, bir başka alandaki kursa devam edebiliyorlar. Öğrenciler eğitim yılı içerisinde yaşadıkları şehirlerdeki kurslara katılabildikleri gibi tatil dönemlerinde de başka illerde, başka okullarda, başka alanların kurslarına katılabiliyorlar. Katıldıkları eğitim sonrasında çocuklarımıza sertifikalar düzenliyoruz. Eğitime başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vererek, içinde bulundukları ortamda nasıl davranmaları ve nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğreterek güvenlik tedbiri almış oluyoruz. Öğrencilerimiz isterlerse aynı alanın farklı dallarında farklı kurslarına devam edebiliyorlar. Çocuklarımızı yeteneklerini keşfetmek ve becerilerini güçlendirmek için meslek liselerine bekliyoruz" diye konuştu.

'KENDİM İÇİN KAFE AÇABİLİRİM'

Kursa katılan Sezai Karakoç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Zeynep Dinar, "Burada gastronomiye olan becerilerimizi geliştiriyoruz. Gelecekte bir meslek sahibi olamazsam, yemek yapma becerim sayesinde belki de kendim için bir kafe açabilirim" dedi.

Öğrencilerden Yağmur Ataş ise kursu herkese tavsiye ettiğini ifade ederek, "Yemek yapmaya olan ilgimden dolayı bu kursa yazılmak istedim. Çok becerikli olmasam da burada kendimi geliştirebileceğimi düşündüğüm için buraya geldim ve herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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