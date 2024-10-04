Diyarbakır'da Gazze İçin Protesto - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gazze İçin Protesto

Diyarbakır\'da Gazze İçin Protesto

Diyarbakır'da toplanan grup, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı ve İslam ülkelerine çağrıda bulundu.

04.10.2024 16:16
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Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHAD) öncülüğünde toplanan grup, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Abdulkuddüs Yalçın, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım uyguladığını söyledi.

Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması için İslam ülkelerinin harekete geçmesi ve somut adımlar atması gerektiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir yılını dolduran bu soykırım saldırılarında Gazze, siyonist savaş uçaklardan atılan tonlarca bomba ile yerle bir edildi. Gazzeliler evlerini, şehirlerini terk etmeye zorlanmış, sığındıkları okullar, hastaneler, camiler ve kiliselerde dahi bombalanarak öldürülmekten kurtulamamışlardır. Bu süreçte erkek, kadın, yaşlı, genç, çocuk, bebek ayırmaksızın 41 bini aşkın sivil, siyonistler tarafından hunharca katledildi, 100 bin kişi ise yaralandı."

Yaralıların çoğunluğunun uzuv kaybı sonucu kalıcı şekilde sakatlandığını anlatan Yalçın, ambargo nedeniyle gıda başta olmak üzere her türlü insani temel yaşam malzemelerine erişimin engellendiğini belirtti.

İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan'ı işgal etme hazırlığı yaptığını anlatan Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ey İslam ümmetinin alimleri, İslam'ın izzetini ve şerefini korumak için öne çıkın, sorumluluk alın. İslam'a savaş açan siyonist ve haçlı zihniyeti kardeşlerimizi katlederken mezhep ve meşrep ayırımı yapmıyor. Filistin'de Sünnileri, Lübnan'da Şiileri hunharca katlediyor. Kudüs davasına sahip çıkın. Siyonist işgale ve yayılmacılığına karşı bir araya gelip birlik olun."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Sur, Son Dakika

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