Diyarbakır\'da \'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar\' Projesi Kapsamında Moda Tasarım Eğitimleri Sergilendi

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DİYARBAKIR'da 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesi kapsamında desteklenen moda tasarım eğitimlerine katılan kursiyerler, tasarladıkları elbiseleri, düzenlenen defile ile sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesi kapsamında, kursiyerlere moda tasarım eğitimi verildi. Yaklaşık 4 ay süren temel kalıp, çizim ve bilgisayarlı moda tasarım eğitim programlarını başarıyla tamamlayan 16 kursiyer, 1,5 ayda hazırladıkları tasarımlarını Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen defileyle sergiledi. Defileye UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faysal Yaşa, İŞKUR Şube Müdürü Erhan Yüksekol ve DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya katıldı.(DHA)