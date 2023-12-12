Diyarbakır\'da Gençlere Ücretsiz Özel Yetenek Kursları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hayalindeki mesleği edinmesi amacıyla açtığı ücretsiz özel yetenek kursları sürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı; askeri okul, Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), bekçilik okulu, AFAD, itfaiye Eri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ve Spor Liseleri'ne yerleşmek isteyen gençlere yönelik ücretsiz özel yetenek kursları 12 ay kesintisiz devam ediyor.

Kayapınar Talaytepe Spor Kompleksi'nde pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde spor eğitmenleri eşliğinde sabah 09.00-10.15 saatleri arasında erkekler, 10.00-12.00 saatleri arasında ise kadınlar antrenman yapıyor. - DİYARBAKIR