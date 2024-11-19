Diyarbakır\'da Halk Lokantası ile Ekonomik Yemek İmkanı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Bağlar ilçesinde açtığı Halk Lokantası'ndan faydalanan yurttaşlar, memnuniyetlerini "Yoksullar, emekliler, öğrenciler ve esnaf için çok harika bir şey" sözleriyle dile getirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği ilk şubesini 29 Ağustos'ta Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Sanat Sokağı'nda açtığı Halk Lokantası'nın ikinci şubesini de 11 Kasım'da Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nin Emek Caddesi'nde açtı.

Halka ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla açılan Halk Lokantası, pazar günü hariç her gün 12.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli yurttaşların ve öğrencilerin hedef kitle olarak düşünüldüğü Halk Lokantası'nın her bir şubesi, 4 çeşit yemekle günde bin kişiye hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi, halkın yoğun ilgi gösterdiği Halk Lokantası sayısını artırmak için çalışmalara devam edecek. Emek Caddesi'ndeki Halk Lokantası'ndan yararlanan yurttaşlar, lokantanın açılışını yoksullar için "harika" bir hizmet olarak değerlendirdi.

Lokantaya gelen esnaf Abdulkadir Atlı, bu hizmetten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bir esnaf olarak gerçekten bizim için güzel bir şey oldu. Vatandaşlar normalde dışarıda gidip 300-350 liraya yemek yerken gelip burada 70 TL'ye yemek yiyor. Bu harika bir şey. Hem emeklilerimiz için hem normal öğrencilerimiz için hem de sıradan vatandaşlarımız için ve özellikle esnaflarımız için çok güzel bir şey oldu" dedi.

'Diyarbakır halkı yoksuldur'

Yemekleri çok beğendiğini ifade yurttaşlardan Abdülmecit Tarhan, düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Belediyemiz mükemmel bir yer yapmış. Diyarbakır halkı yoksuldur. Çoğu iş yapamıyor. Böyle yerler keşke 6-7 yerde yapılsaydı. Mesela ofiste bir yer var, burada bir yer var. 75'te, Diclekent'te böyle yerler çoğalsın. Yemekler süperdi. Allah razı olsun."

'Çok güzel bir sistem'

Pahalı olmasından dolayı normal lokantalarda yemek yiyemeyecek insanlar için Halk Lokantası'nın mükemmel yerler olduğunu vurgulayan Erdal Kotan ise, "Bizim için çok güzel oldu. Bir çalışan olarak fiyat konusunda çok iyi, yemekleri çok bol yiyebiliyoruz. Fazlasıyla doyuyoruz. Buradaki insanların durumu belli, çoğu dışarıda yemek yiyemeyecek durumda. Dışarıdaki yiyecekler gerçekten çok pahalı. Yani bu bir dürüm parası bile değil. Bu şekilde bakarsak bence çok iyi, çok güzel bir sistem. İnsanlar bundan çok büyük bir fayda görüyor. Özellikle de yaşlılarımızı söyleyeyim. Sıcak ev yemeği bulamıyorlardı. Ben kendim çok memnunum. Katkısı bulunan Eş Başkanlarımız ve gerekli çabayı sarf eden kim varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Bu hizmetin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz'

Halk Lokantası'nın aşçılarından Kasım Gözgörmez de yurttaşlardan gördükleri memnuniyeti şu sözlerle anlattı:

"Halk Lokantası için burada büyük bir ihtiyaç vardı. Halk çok memnun, geliyor bu hizmetten istifade ediyor. Özellikle 40-50 yaş üstü vatandaşlarımız çok memnun bu durumdan. Gelip burada uygun bir fiyata, bu ekonomik buhranın olduğu bir zamanda, bir süreçte, 70 lira gibi cüzi bir fiyatla günlük yemek ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını alıp memnun bir şekilde buradan gidiyorlar. Biz de bu hizmetin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz, memnunuz."