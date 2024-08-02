Diyarbakır'da Husumetli Ailelerin Silahlı Kavgası

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DİYARBAKIR'da, dün gece 1 kişinin yaralandığı, 1 evin kundaklandığı, 5 kişinin gözaltına alındığı husumetli ailelerin silahlı kavgası sonrası taraflardan birinin evine tabancayla ateş açıldı. Polisin müdahale ettiği saldırganlar, hazırladıkları molotofkokteylini atamadan kaçtı.

Bağlar ilçesinde, gece saatlerinde husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.K., tabancadan ateşlenen kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Taraflardan N.K., M.K., C.K., A.K. ve Ö.K., yanlarına yaralı A.K.'yi de alıp, 34 TH 0612 plakalı hafif ticari araçla kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, takip ettiği hafif ticari aracı Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde durdurdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Yaralı A.K., çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hafif ticari araç ise çekiciyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Araçta 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Devam eden olaylarda da mahallede taraflardan birine ait ev ateşe verildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

OLAYLAR SABAH DA DEVAM ETTİ

Olayın ardından sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde taraflardan birine ait eve gelen şüpheliler, tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, evin cam ve duvarlarına isabet etti. Mahallede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Polisleri gören şüpheliler, hazırladıkları molotofkokteylini atamadan kaçtı. Olay yerindeki incelemede kovan ve atmaya hazır 1 molotofkokteyli daha geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR