Diyarbakır\'da kardeşler arasında satır ve balta saldırısı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde aralarında husumet bulunan kardeşi ile cadde üzerinde karşılaşan ağabeyi satır ve balta ile saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kardeşler birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi, Hazreti Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet olan isimleri öğrenilmeyen iki kardeş cadde üzerinde karşılaşınca tartıştı. Tartışmada ağabeyi, kardeşine satır ve bıçakla saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, çevredekiler araya girerek ağabeyi olay yerinden uzaklaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden kardeşler birbirlerinden şikayetçi oldu. Kardeşlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.