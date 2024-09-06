Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 17. güne girdi. Çalışmalar, Narin'in kaybolduğu mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştı.

06.09.2024 17:39
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 17'nci güne girdi. Çalışmalar, Narin'in kaybolduğu mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştı.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Hem arama çalışmaları hem soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

NARİN'İ ÖZEL EKİP ARIYOR

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı.

MEZARLIKTA ARAMA YAPILDI

Çalışmaların 15'inci gününde mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

ÇALIŞMALAR DEREDE YOĞUNLAŞTI

Çalışmaların 17'nci gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta belirledikleri bir noktadan köye doğru arama çalışmalarına başladı. İz takip köpekleri dere kenarında iz sürerken, dalgıç ekipler de uzun şişlerle su içerisinde arama yaptı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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