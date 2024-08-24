Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır\'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için yapılan arama çalışmaları 3. gününde de devam ediyor. Bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi.

24.08.2024 11:32
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosa Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca saat Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu ifade etti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA, NARİN'İN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, dün aileyi ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, ziyarette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak Narin'in babası Arif Güran ile görüştürdü. Güran, kızını arama çalışmalarında verdiği destekten ötürü Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

9 BİN 300 ARAÇ ARANDI

Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor. Su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ve AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı. Arama çalışması genişletilen bölgede diğer ekiplerin çoğunluğu mısır tarlası olan bölgede arama çalışmaları sürüyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 9 bin 300 araç arandı. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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