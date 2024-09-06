Diyarbakır'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor. 17 gündür süren arama çalışmalarında henüz bir iz bulunamadı.

06.09.2024 11:30  Güncelleme: 11:37
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın arama çalışmaları sürüyor. Ankara'dan gelen özel ekibin de katılımıyla yapılan arama çalışmalarında da 17 gündür aranan Narin'den tek bir ize rastlanmadı.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Taşvantepe Mahallesi'nde ikamet eden 6 çocuklu Güran ailesinin 8 yaşındaki kızları Narin, 21 Ağustos günü saat 13.50 sıralarında camideki Kur'an kursuna gitmek için evden ayrıldı. Narin o gün son olarak saat 18.47'de görüldükten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarın ardından Narin'i bulmak üzere jandarma ve polis özel harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi, sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda oluşan arama kurtarma ekipleri, kırsal mahalledeki evlerde ve tarlalarda defalarca arama yaptı. Yaklaşık 2 bin personelle yapılan arama çalışmalarına, Ankara'dan gönderilen özel ekip de dahil oldu. Arama çalışmalarının 15'inci gününde ise soruşturmayı yürüten savcı gözetiminde mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı. Ekipler, 17 gündür yaptığı arama çalışmalarında Narin'e ait bir ize henüz rastlayamadı.

Yüzlerce kişinin ifadesi alındı

Narin'in arama çalışmaları sürerken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında kırsal mahallede yaşayan yüzlerce kişinin ifadesi de alındı. Jandarma tarafından ifadesi alınanlardan bazıları şüpheli olarak işaret edildi. Narin'in ağabeyi E.G'nin (18) kolunda ısırık nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen E.G., kolundaki ısırığın Narin'e ait olup olmadığı tespit edilememesiyle serbest bırakıldı.

Narin'in kaybolmasında oklar amcaya çevrildi

Narin'in kaybolmasına ilişkin ağabeyi E.G.'nin serbest bırakılmasının ardından bu kez amcası ve aynı zamanda Taşvantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Ekipler, Muhtar Güran'ın aracından aldıkları DNA örnekleri, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiğini tespit etti. 31 Ağustos günü gözaltına alınan amca Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından 1 Eylül günü, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Salim Güran, 'kasten adam öldürme' ve  'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır\'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: ANKA

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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