Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler görevden alındı

23.09.2025 10:12
Diyarbakır'da özel bir kreşte çocuklara kötü muamele yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iddialara ilişkin inceleme başlatıldığı ve şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmenlerin görevden alındığı belirtildi.

Kayapınar ilçesinde özel bir kreşte eğitim gören çocukların davranışlarında değişiklik fark eden aileler, onlara sorular yöneltti. Aldıkları cevapların ardından öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, kurumdan güvenlik kamerası görüntülerini aldı. Aileler, görüntülerle birlikte öğretmenler ve kreş yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUKLARA ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, uykudaki çocukların sert şekilde uyandırıldığı, öğretmenlerin başlarında bulunması gerekirken uyudukları belirlendi. Görüntülerde bir çocuğun arkadaşının boğazını sıktığı, öğretmenin buna müdahale etmediği anlar yer aldı. Kameralara yansıyan diğer görüntülerde çocukların ağlarken alay edildiği, 'düşünme köşesi' adı verilen alana zorla gönderildiği, bir diğerine ise bağırarak şiddet uygulandığı kaydedildi. Kreş yetkilileri ise iddiaları reddetti.

ÖĞRETMENLER GÖREVDEN ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Diyarbakır'da özel bir kreşte meydana geldiği iddia edilen görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattımıza gelen şikayetin ardından il müdürlüğümüzce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiştir. Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

