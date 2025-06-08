Diyarbakır\'da Kurban Bayramı turizmi hareketlendi

Kültür turizminin gözde şehirleri arasında bulunan Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

"Medeniyetler Kenti" olarak tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, tarihi ve turistik mekanlarıyla Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kahvaltı yaparak güne başlayan ziyaretçiler, havanın serinlemesiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Kilisesi, Dört Ayaklı Minare gibi tarihi mekanları geziyor.

Tarihi sokaklarda yer alan restoranlarda tescilli ciğer kebabı, burma kadayıf, kaburga dolması gibi yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulan turistler, Ongözlü Köprü'de davul zurna eşliğinde halay çekerek keyifli zaman geçiriyor.

Ziyaretçiler Diyarbakır'dan mutlu ayrılıyor

İstanbul'dan gelen Suat Tatlıcı, AA muhabirine, bayram tatilinde sürekli Ege ve Akdeniz bölgelerine gittiklerini, bu bayramda ise Diyarbakır'ı tercih ettiklerini söyledi.

Beklentilerinin üstünde bir Diyarbakır'la karşılaştıklarını belirten Tatlıcı, kenti gezdiklerinde çok güzel tarihi ve kültürel manzaralarla karşılaştıklarını anlattı.

Tatlıcı, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'a geldiğimizde ilk olarak Eğil ilçesine gittik. Tekne turu çok güzeldi, keyifliydi. Daha sonra surları gezdik, Kervansaray'a gittik ve Ulu Cami'de namazımızı kıldık. Gezmeye devam ediyoruz, 4 gün boyunca buradayız. Herkese tavsiye ediyorum, gelip buraları görmeleri gerekir. Büyük tarih var burada ve tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor."

"Burası tarih kokuyor"

Zonguldak'tan gelen Şenol Altıntaş da Diyarbakır'a çok gelmek istediğini ancak farklı nedenlerden dolayı ertelediğini söyledi.

Bayramı fırsat bilerek ailesiyle beraber tur şirketiyle kente geldiğini anlatan Altıntaş, ilk kez gördüğü Diyarbakır'ı çok beğendiğini dile getirdi.

Diyarbakır'ın tarihi yapısının çok zengin olduğunu belirten Altıntaş, şöyle konuştu:

"Sur ilçesini gezdik, kahvaltı yaptık ve camileri gezdik. Her yer çok güzel. Geç kalmışız ama güzel oldu. Diyarbakır'a medeniyetler beşiği diyebiliriz, 9 bin yıllık tarihi var. Burası tarih kokuyor gerçekten. İnsanlara tavsiye ediyorum gelsinler, Diyarbakır'ın her yerini görsünler."

Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kahvaltı salonu işleten Sabri Önalan ise Ramazan Bayramı'nda kentte yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandığını kaydetti.

Bu bayram ise sıcak havaya rağmen yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını aktaran Önalan, "Diyarbakır denince akla tarih ve gastronomi geliyor. Diyarbakır'a gelen ziyaretçiler ilk önce Hasan Paşa Hanı'na gelir kahvaltı yapar, daha sonra başka mekanda kahvesini içer ve günü ciğer kebabıyla sonlandırır. Yerli ve yabancı turistlere çağrı yapıyorum; gelin Diyarbakır'ı gezin, kahvaltısını ve yemeklerini tadın." ifadelerini kullandı.