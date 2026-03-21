Diyarbakır'da Nevruz Etkinliği

Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde etkinliğin yapılacağı Nevruz Parkı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

Alana gelen İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kontrol noktalarında görevli polislerle görüştü, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Katılımcılar, 6 noktadan polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.

Çeşitli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, nevruz kutlamasına katılanlara teşekkür etti.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere işaret eden Bakırhan, "Her sınır bir yara, her başkent bir yangın yeridir neredeyse. Bu yangının tam ortasında Kürtler ve Kürt coğrafyası var. Bu tablo içinde Kürtler hem kendi güvenliklerini sağlamaya çalışıyor hem de bölgenin istikrarına katkı sunmaya çalışıyor. Bölge başkentleri bu gerçeği görmeli." dedi.

Bakırhan "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur. Bu fırsatı değerlendiren Ankara, Türkiye'de barışı, bölgede istikrarı sağlayabilir. Kaybedecek zaman, harcanacak başka nesil yok. Yeterince gençlerimizi, nesillerimizi kaybettik. Gelin geleceğimizi kaybetmeyelim. Geleceğimizi kazanmak için demokratik bir zemini hep birlikte büyütelim. Geçmişin yaraları geleceğimizi daha fazla kanatmasın. Gelin 86 milyon için eşitlik ve özgürlük değerleri etrafında demokratik bir Türkiye'yi birlikte kuralım diyoruz."

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinen Bakırhan, silahların sustuğunu belirtti.

Bakırhan, "Şimdi sıra barış yasalarında, şimdi sıra devlette ve iktidardadır. Artık sözden yasaya, temenniden güvenceye, vaatten eyleme geçme zamanıdır. Cezaevindekiler artık özgür olmalıdır. Figenler, Selahattinler, Leylalar, Ayşeler ve binlerce tutsak özgür olmalı. Dağdakiler demokratik siyasete katılabilmeli. Sürgündekiler evlerine dönebilmeli, demokratik siyasete katılabilmelidir." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın silahların yakıldığı bir yıl olduğunu belirten Bakırhan, şöyle devam etti:

"2026 özgürlük yasalarının konuşulacağı bir yıl olsun. İkinci çağrım muhalefetedir. Muhalefet de barıştan korkmamalıdır. Barış demokratik güçlenme demektir. Demokrasi güçlenirse muhalefet güçlenir. Barışı desteklemek muhalefetin 86 milyona borcudur. Yarım asırlık çatışmanın bedelini Türkiye'nin her köşesi ağır ödedi. Neredeyse Türkiye'nin her karışına kan düştü, acı düştü. Artık hiç kimse daha fazla bedel ödememeli. Şimdi kucaklaşma ve helalleşme zamanıdır. Bir çağrım da Kürt halkınadır. Kürtler arası demokratik birlik artık bir tercih değil, tarihi bir ihtiyaçtır. Siyasetimiz farklı olabilir ama bölge tufandan geçerken ayrılık ve gayrılık olmamalı. Demokratik birlik gecikmeden kurulmalıdır."

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve HDP Ağrı Milletvekili iken 11 Ocak 2018'de TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen Leyla Zana da etkinlikte Kürtçe birer konuşma yaptı.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eş genel başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin, DEM Parti'li bazı milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.