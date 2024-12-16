Diyarbakır'da Öğretmenler Etkinliklerle Deşarj Oluyor

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Diyarbakır'da öğretmenler, 'Öğretmen Akademileri'ndeki etkinliklerle deşarj oluyor

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Akademileri Projesiyle Diyarbakır'da öğretmenler, birçok etkinlikle hem kentin tarihini öğreniyor, hem de deşarj oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023'te 24 ilde başlattığı Öğretmen Akademileri Projesi, 2024'te aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu 26 şehrin katılımıyla 50 şehirde uygulanmakta. Öğretmen Akademileri ile duygu, düşünce ve davranışta güzeli arayan; Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetinin aklıselim, kalbiselim, zevkiselim seslenişinin günümüze sunduğu çağrıya kulak verecek nesilleri yetiştiren çelebi öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesini amaçlanmakta.

İllerde açılan Edebiyat Akademisi, Müzik Akademisi, Sanat Akademisi, Sosyal Bilimler Akademisi, Türk-İslam Düşüncesi ve Bilimi Akademisi, Şehir ve Kültür Akademisi vb. akademiler aracılığıyla bilgi, beceri, görüş, düşünce ve eserleri ile öne çıkan uzman kişilerin öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelmesi hedeflenmekte.

Diyarbakır'da ise Öğretmen Akademileri; Şehir ve Kültür, Edebiyat, Biyografi ve Müzik Akademisi alanlarında haftalık bir etkinlik ve dönemlik 12 haftayı kapsayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmekte.

Oldukça kapsamlı olarak yürütülen projenin Müzik Akademisi ayağında Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde İl Müzik Koordinatörü Muhammet Tarhan, projenin Milli Eğitim Bakanlığına ait olduğunu ve dört ayaktan oluştuğunu söyledi. Müzik, edebiyat, biyografi ve kültür sanat diye ayakları olduğunu belirten Tarhan, 'Müzik Akademisi'nde temel olarak yaptığımız şey ilimizde görev yapan öğretmenlerimizle Türk müziğimizi, enstrümanlarımızı, yöremize ait ezgileri çeşitli tarihi mekanlarımızda küçük bir dinletiyle tanıtıyoruz. En başta bir başvuru formu açıyoruz, öğretmenlerimiz hangi dala gitmek istiyorsa başvuruyorlar. 10 haftalık bir etkinlik planı hazırlıyoruz. 10 hafta boyunca aynı hocalarımızla etkinliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Programa katılan Müzik Öğretmeni Özlem İncedoğan, 3 yıldır burada yaşadığını ifade ederek, "Buralı değilim, gerçekten Diyarbakır çok güzel bir şehir. Çok güzel tarihi yerleri var. Bu projenin bana çok güzel avantajları oldu. Hem sevdiğim mesleği görüyorum, eksik olduğum yönlerimi tamamlıyorum. Bu projede emeği geçen kişilere çok teşekkür ederim. Günün yorgunluğunu burada atıyorum. Eğleniyorum, keyif alıyorum" diye konuştu.

Projenin Şehir ve Kültür Akademisi ayağında Diyarbakır 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Diyarbakır'da Gastronomi konulu etkinlik düzenlendi. Tarih Öğretmeni ve Öğretmen Akademilerinde Araştırmacı Şef olan Zeynep Tektaş, Diyarbakır yöresinin coğrafi işaretli 'Etli Eşkene' yemeğini yaptıklarını kaydetti. Tektaş, "Yanında karamelize ayva, altında da yine Diyarbakır yöresine ait babakanuç oldu. Öğretmen arkadaşlarla beraber yaptık. Diyarbakır gastronomi tarihiyle beraber keyifli bir sunum yaptık. Öğretmen Akademileri ülke genelinde yapılıyor. Ama zannediyorum Türkiye'de ilk kez gastronomi alanında böyle bir çalışma yaptık. Bence ilgi alaka oldukça iyi. Öğretmenlerin ders yükü fazla. Öğrencilerle ilgilenmek çok keyifli ama yorucu. Böyle etkinlikler öğretmenler için bir nefes alma fırsatı. Eğitim dışında, dışarıda da öğrenme mümkün olabiliyor. Hem de öğretmenler deşarj oluyor" şeklinde konuştu.

Sanat Tarihi Öğretmeni Simge Uzun ise, "Bunun hem kişisel gelişimi açısından artılar var hem de mesleki gelişimimiz açısından artıları var. Bu şekilde farklı deneyimlerle, bilgi alışverişleriyle farklı branşlarda hocalarımızla bir araya gelerek, hem kendimize bir şeyler katmış oluyoruz. Hem de bunu çocuklara aktarmanın bir yolunu buluyoruz. Sanat Tarihi öğretmeniyim, belki bu alanda çok fazla bilgiye sahip olabilirim. Ama Diyarbakır'ın kültürüne, dokusuna, buranın efsanelerine, hikayelerine bu zamana kadar hakim değildim. Bu anlamda bana çok katkısı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Projenin Edebiyat Akademisi ayağında Büyükşehir Öğretmenevinde 'Şehrimizde Çocuk Edebiyatı' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Proje kapsamında katılımcılarla çocuk edebiyatı konusunda söyleşi gerçekleştiren Türkçe Öğretmeni ve Çocuk Edebiyatı Yazarı Ali Çiğdem de, "Öğretmen Akademileri'nin, öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir sinerji oluşturmamızı ve hayat boyu öğrenme kapsamında çok yönlü gelişimlerine büyük katkı sağlamaktadır. Ufuk açıcı, fikir veren söyleşilerle bu süreci zenginleştiriyoruz. Haliyle öğretmen ve öğrenci ilişkisinde daha nitelikli bir sürece yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Akademileri Projesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.