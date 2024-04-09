Diyarbakır\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'tan Bayram Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Rektör Çolak, bayram mesajında birlik, beraberlik, dayanışma ve merhamet duygularının pekiştiği bayramların önemine vurgu yaparak, insanlık değerlerinin zayıfladığı bir dünyada yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı bayram günlerinin yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, bayramların huzur ve coşku günleri olduğunu ve tüm İslam Alemi'ne sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.