Diyarbakır\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde Ş.T. idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye,112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri 3 kişinin cenazesini sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İşte kaza yerinden fotoğraflar;
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