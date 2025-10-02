Diyarbakır\'da Suriye Uyruklu Kadın Şüpheli Ölüm

Bağlar'da 2 çocuk annesi Suriye uyruklu Sara Merabi (24) evinde ölü bulundu.
Genç kadın, evindeki bebek beşiğinin hemen yanında, dolaba asılı halde yakınları tarafından fark edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Merabi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri evde inceleme yaparken, ölümün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Merabi'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.
