Diyarbakır'da Suriye Uyruklu Kadın Şüpheli Ölüm
Diyarbakır'da Suriye Uyruklu Kadın Şüpheli Ölüm

Diyarbakır\'da Suriye Uyruklu Kadın Şüpheli Ölüm
02.10.2025 12:29  Güncelleme: 12:39
24 yaşındaki Sara Merabi, evinde dolaba asılı olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bağlar'da 2 çocuk annesi Suriye uyruklu Sara Merabi (24) evinde ölü bulundu.

BEBEĞİNİN HEMEN YANINDA ASILI BULUNDU

Genç kadın, evindeki bebek beşiğinin hemen yanında, dolaba asılı halde yakınları tarafından fark edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Merabi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, ölümün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Merabi'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Suriye Uyruklu Kadın Şüpheli Ölüm - Son Dakika

