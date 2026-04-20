Diyarbakır\'da Uluslararası Kur\'an Yarışması Başladı

20.04.2026 13:18
Vali Zorluoğlu, 36 ülkeden 44 yarışmacının katılacağı yarışmanın 20-26 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentte bugün başlayacak "11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na Mısır, Rusya, İran, Tacikistan, Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda ve Filistin başta olmak üzere 36 ülkeden 44 yarışmacının katılacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 20-26 Nisan'da gerçekleştirilecek yarışmaya ilişkin Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Vali Zorluoğlu, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Zorluoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri ve dini eğitim alanında bilgi ve tecrübesini uluslararası platforma taşımak, Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmek için birçok çalışma yürüttüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülkemizin kadim şehirlerinde düzenlediği Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nın 11'incisi bugün şehrimizde başlıyor. Yarışma kapsamında 100'ün üzerinde ülkeye davetiye gönderilmiştir. Toplam 134 yarışmacı başvuruda bulunmuştur. Tasarruf tedbirleri doğrultusunda ön elemeler on-line şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş ve yarışmacı sayısı da 44'e düşürülmüştür. Diyarbakır'da icra edilecek programa Mısır, Rusya, İran, Tacikistan, Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda ve Filistin başta olmak üzere 36 ülkeden toplam 44 yarışmacı katılacaktır."

"Yarışmanın ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir"

Yarışmaların yarın itibarıyla başlayacağını ve 26 Nisan'daki finalde derecelerin belirleneceğini dile getiren Zorluoğlu, "Yarışmacıların 12'si 'Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma', 32'si ise 'hafızlık' kategorisinde yarışacaktır. Ayrıca organizasyon kapsamında 9 jüri üyesi ve 6 organizasyon görevlisi ile toplam 59 kişinin de ilimize gelmesini bekliyoruz. Yarışmanın ödül töreni, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde 29 Nisan saat 14.00'te gerçekleştirilecektir." dedi.

Zorluoğlu, yarışma kapsamında merkez 4 ilçe ve diğer bazı ilçelerde Kur'an-ı Kerim programlarının da icra edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim, öyle mukaddes bir kitap ki eline alıp dokunmak, sayfalarını açıp bakmak, okumak, dinlemek, anlamak, üzerinde düşünmek, tefekkür etmek ve onu yaşamak, şüphesiz en güzel ibadettir. Tüm vatandaşlarımızı, Valiliğimizin de önemli bir şekilde destek verdiği bu çok kıymetli programı yakından takip etmeye, bundan maksimum düzeyde yararlanmaya davet ediyorum."

Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Müftüsü Celal Büyük de katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
