Diyarbakır\'da Uluslararası Kur\'an Yarışması Başladı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentte bugün başlayacak "11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na Mısır, Rusya, İran, Tacikistan, Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda ve Filistin başta olmak üzere 36 ülkeden 44 yarışmacının katılacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 20-26 Nisan'da gerçekleştirilecek yarışmaya ilişkin Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Vali Zorluoğlu, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Zorluoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri ve dini eğitim alanında bilgi ve tecrübesini uluslararası platforma taşımak, Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmek için birçok çalışma yürüttüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülkemizin kadim şehirlerinde düzenlediği Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nın 11'incisi bugün şehrimizde başlıyor. Yarışma kapsamında 100'ün üzerinde ülkeye davetiye gönderilmiştir. Toplam 134 yarışmacı başvuruda bulunmuştur. Tasarruf tedbirleri doğrultusunda ön elemeler on-line şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş ve yarışmacı sayısı da 44'e düşürülmüştür. Diyarbakır'da icra edilecek programa Mısır, Rusya, İran, Tacikistan, Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda ve Filistin başta olmak üzere 36 ülkeden toplam 44 yarışmacı katılacaktır."

"Yarışmanın ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir"

Yarışmaların yarın itibarıyla başlayacağını ve 26 Nisan'daki finalde derecelerin belirleneceğini dile getiren Zorluoğlu, "Yarışmacıların 12'si 'Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma', 32'si ise 'hafızlık' kategorisinde yarışacaktır. Ayrıca organizasyon kapsamında 9 jüri üyesi ve 6 organizasyon görevlisi ile toplam 59 kişinin de ilimize gelmesini bekliyoruz. Yarışmanın ödül töreni, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde 29 Nisan saat 14.00'te gerçekleştirilecektir." dedi.

Zorluoğlu, yarışma kapsamında merkez 4 ilçe ve diğer bazı ilçelerde Kur'an-ı Kerim programlarının da icra edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim, öyle mukaddes bir kitap ki eline alıp dokunmak, sayfalarını açıp bakmak, okumak, dinlemek, anlamak, üzerinde düşünmek, tefekkür etmek ve onu yaşamak, şüphesiz en güzel ibadettir. Tüm vatandaşlarımızı, Valiliğimizin de önemli bir şekilde destek verdiği bu çok kıymetli programı yakından takip etmeye, bundan maksimum düzeyde yararlanmaya davet ediyorum."

Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Müftüsü Celal Büyük de katıldı.