Diyarbakır\'da Yenişehir Belediyesi\'nde kayyım döneminde güvenlik kamera kayıtlarının silindiği iddiası

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da DEM Parti'nin kazandığı Yenişehir Belediyesi'nde 31 Mart seçimleri öncesinde "kayyım tarafından güvenlik kamera kayıtlarının hard disklerine el konulduğu" ileri sürüldü. Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Safiye Akdağ, görüntülere ulaşmak için ilgili firmayla görüştüklerini belirterek, "4 Nisan 2024 tarihinde de kuruma ait kamera kayıtlarının tümünün silinerek hard disklere el konulduğu, ilgili güvenlik şirketinden hard disklerin iadesi talep edildiğinde bedel olarak 200 milyon dolar karşılığında iade edileceği tarafımıza bildirilmiştir" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Yenişehir Belediyesi Eş Başkanları Safiye Akdağ ile Mehmet Ergün, düzenledikleri basın toplantısıyla, kayyım yönetimleri döneminde biriken borçlar, devredilen ve satışı yapılan taşınmazlara ilişkin bilgi verdiler. Safiye Akdağ, kayyım yönetimi döneminde birçok usulsüz işlemin yapıldığını tespit ettiklerini savundu.

"Göreve başladıkları 4 Nisan'da belediyedeki güvenlik kameralarının kaydedildiği hard disklerin olmadığını, bunun üzerine sözleşme yapılan ilgili firmayla görüştüklerini" aktaran Akdağ, şunları söyledi:

"Hukuksuz şekilde belediyelerimizi gasp eden kayyım yönetimi yarattığı tahribatlarla kalmamış, yarattığı usulsüzlük ve yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışması da ayrı bir kamu zararına neden olmuştur. 4 Nisan 2024 tarihinde de kuruma ait kamera kayıtlarının tümünün silinerek hard disklere el konulduğu, ilgili güvenlik şirketinden hard disklerin iadesi talep edildiğinde bedel olarak 200 milyon dolar karşılığında iade edileceği tarafımıza bildirilmiştir."

"Kayyımın bıraktığı borç 140 milyon 879 bin"

Kayyımın bıraktığı borç ve sattığı taşınmazlar hakkında da bilgi veren Akdağ, şunları kaydetti:

"Elbette halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışı ile temel belediyecilik hizmetlerini aksatmadan, kayyım yönetiminin bu kente ve halka ait olan belediye bütçesinin kişi veya kurum fark etmeksizin, mevzuata aykırı ve usulsüzce nerelere verdiğinin tespitini ve hukuk mücadelesini de vermeye devam edeceğiz. Bugün itibarıyla toplam borcumuz 140 milyon 879 bin 119 lira. Satılan taşınmazların bedeli 653 milyon 347 bin 643 lira. Belediyeyi yürütmekle mükellef olduğu kamu hizmetlerini devasa borçlandırmalarla yapamaz hale getiren kayyım zihniyetinin sadece irade gaspıyla yetinmediğini; halkın hakkı olan belediye bütçesini yandaşlara peşkeş çeken, yüksek faizlerle çekilen krediler ve kamu mallarına yönelik tahribat talan uygulamalarıyla tüm sosyal ve kentsel hizmetlerin de gasp edildiği görülmektedir."

'Kayyım hakkında suç duyurusunda bulunduk'

Akdağ'ın ardından söz alan Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ergün ise, kayyım hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, incelemelerin yapılması için İçişleri Bakanlığı'ndan mülkiye müfettişi talep ettiklerini ifade etti.

Hukuki incelemelerin devam ettiğini belirten Ergün, şuyle konuştu:

"Sözüm ona burada görev yapan kayyım, kamu düşünerek hareket ettiği iddia etmiş. Aslında böyle bir şey yok. 2021-2024 tarihleri arasında 650 milyon lira değerinde arsa satmış. Peki bu arsada elde edilen gelir nerede? Onu da ben kısaca anlatayım. Seçim döneminde beyaz eşya, tabletler alındı. Bu alınan beyaz eşya ve tabletler ise seçim döneminde halka dağıtarak, halktan oy almak amacıyla yapıldı. 1-5 Nisan 2024 tarihleri arasında eşyalar buradaki depoda tutulmuş. Bu tarihlerde malzemeleri çıkarıp, götürürken güvenlik kameralarımız ve hard disklerimiz alınıyor. Nedeni bu görüntülerin ortaya çıkmaması. Biz bunlara dönük gerekli hukuki mücadelemizi yürüteceğiz ve suç duyurusunda bulunduk. 45 gündür buna yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda bakanlıktan inceleme yapması için müfettiş talebinde bulunduk."