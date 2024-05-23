Diyarbakır\'daki silahlı kavga davası Konya\'ya nakledildi

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Kadir DEVİR

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Serçeler Mahallesi'nde Taş ve Alyamaç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın davası, "güvenlik" nedeniyle Konya'ya nakledildi.

Olay, 15 Haziran 2023 sabahı, Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığının 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddanamenin kabul edilmesinden sonra hem Alyamaç ailesi hem de Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi davanın "kamu güvenliği" gerekçesiyle başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakli için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Adalet Bakanlığı ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nden dosyanın nakledilmesini talep etti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, "güvenlik" sebebiyle davanın Konya'da belirlenecek Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.