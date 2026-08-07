Diyarbakır Enstitüsü'nde Osmanlı Türbe Örtüsü Hazırlığı - Son Dakika
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Diyarbakır Enstitüsü'nde Osmanlı Türbe Örtüsü Hazırlığı

Diyarbakır Enstitüsü\'nde Osmanlı Türbe Örtüsü Hazırlığı
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Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nde, 3. Selim'in türbesi için geleneksel teknikle örtü işleniyor.

DİYARBAKIR Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Osmanlı Padişahı 3'üncü Selim'in türbesinin örtüsü (puşide), geleneksel dival işi tekniğiyle ilmek ilmek işleniyor. Enstitü Müdürü Ufuk Yakut, çalışmada 8 usta öğreticinin görev yaptığını belirterek, "Bu, kısa sürede tamamlanabilecek bir çalışma değil. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Sağ, sol, baş ucu ve ayak ucu olmak üzere toplam 4 parçadan oluşan örtüyü, çalışmalarımız tamamlandığında İstanbul'daki türbesine teslim edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Enstitünün nakış atölyesinde, Osmanlı Padişahı 3'üncü Selim'in İstanbul'daki türbesi için örtü hazırlanıyor. Kadife kumaş üzerine altın rengi sim ipliklerle geleneksel dival işi tekniği kullanılarak hazırlanan örtünün yapımında 8 usta öğretici görev alıyor. Sağ, sol, baş ucu ve ayak ucu olmak üzere 4 parçadan oluşan türbe örtüsündeki motifler, usta öğreticiler tarafından büyük bir titizlikle tek tek işleniyor.

BİR MOTİF GÜNLERCE SÜREBİLİYOR

Yoğun emek ve sabır gerektiren çalışmada, bazı günler yalnızca bir motif ya da birkaç santimetrelik bölüm tamamlanabiliyor. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden çalışmanın 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Enstitüde daha önce de Eğil ilçesinde bulunan Elyasa ve Zülkifl peygamber türbeleri ile Diyarbakır'daki Hazreti Süleyman Camii Yerleşkesi'nde bulunan sahabe kabirlerinin örtüleri hazırlanarak tamamlandı.

'TOPLAM 2 YILI BULMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, "Kurumumuzda geleneksel el sanatlarını ve kültürel mirası yeniden yaşatmayı hedefliyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nakış atölyemizde türbe örtülerini hazırlıyoruz. Daha önce Hazreti Süleyman Türbesi ile Eğil'deki peygamber türbelerinin örtülerini de kurumumuzda işleyerek tamamladık. Puşide bölümümüzde 8 usta öğreticimiz görev yapıyor. Şu anda Osmanlı Padişahı 3'üncü Selim'in türbe örtüsünü işliyoruz. Bu, kısa sürede tamamlanabilecek bir çalışma değil. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalışıyoruz ve tamamlanmasının toplam 2 yılı bulmasını öngörüyoruz. Türbe örtüsünü geleneksel Maraş işi tekniğiyle hazırlıyoruz. Sağ, sol, baş ucu ve ayak ucu olmak üzere toplam 4 parçadan oluşan örtüyü, çalışmalarımız tamamlandığında İstanbul'daki türbesine teslim edeceğiz" dedi.

'OLDUKÇA MEŞAKKATLİ BİR İŞ'

Nakış usta öğreticisi Kadriye Kasımoğlu da çalışmanın büyük sabır ve emek gerektirdiğini ifade ederek, "Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nde 2017 yılından bu yana nakış usta öğreticisi olarak görev yapıyorum. Daha önce Hazreti Süleyman Türbesi ile Eğil'deki Elyasa ve Zülkifl Peygamber türbelerinin örtülerini işledik. Şu andaysa Osmanlı Padişahı 3'üncü Selim'in türbe örtüsünü hazırlıyoruz. Tamamlandığında İstanbul'a gönderilecek. Oldukça meşakkatli bir iş olduğu için günde ancak bir motif ya da birkaç santimetrelik bölüm işleyebiliyoruz. Her ilmeği tek tek işlediğimiz için büyük sabır ve emek gerektiriyor. Burada çalışmaktan mutluyuz. Arkadaşlarımızla birlikte vakit geçiriyor, farklı insanlarla tanışıyor ve el becerilerimizi geliştiriyoruz. Burası bize hem maddi hem de manevi anlamda katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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