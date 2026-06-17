Diyarbakır Karpuz Hasadı Dolu Nedeniyle Gecikiyor - Son Dakika
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Diyarbakır Karpuz Hasadı Dolu Nedeniyle Gecikiyor

Diyarbakır Karpuz Hasadı Dolu Nedeniyle Gecikiyor
17.06.2026 11:07
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Diyarbakır'da dolu yağışı, karpuz hasadını 20 Temmuz'a erteledi. Üreticilerin çabaları sürüyor.

DİYARBAKIR'ın tadı ve büyüklüğüyle ün salan karpuzunda hasat, geçen ay sonunda etkili olan dolu yağışı nedeniyle gecikmeli başlayacak. Hasat dönemi 20 Temmuz'a ertelenirken, üretici Gökhan Menteşe, "31 Mayıs'ta Diyarbakır'da yoğun bir dolu yağışı gerçekleşti. Mahsulümüz tam kendine gelmişken bir anda yerle bir olduk. Bunun sonucunda biz ilaç ve gübreleme sistemiyle mahsulümüzü yeniden yeşertebildik" dedi.

Diyarbakır'da 31 Mayıs'ta etkili olan dolu yağışı, karpuz tarlalarında büyük hasara yol açtı. Üreticiler, ziraat mühendislerinin desteğiyle uyguladıkları yoğun ilaçlama ve bakım sayesinde zarar gören mahsulü yeniden canlandırırken; normalde 1 Temmuz'da yapılması planlanan hasat dönemi 20 Temmuz'a ertelendi. 180 dönümlük arazide üreticilik yapan Gökhan Menteşe, bu yılki önceliklerinin yüksek tonajdan çok kaliteli ürün elde etmek olduğunu söyledi.

'MAHSULÜMÜZ ŞU AN ÇOK İYİ'

Diyarbakır'da 2018'den bu yana karpuz üreticiliği yapan Menteşe, "Mezopotamya bölgesinde topraklarımız zengin olup verimlidir. Bu topraklarda en güzel şekilde karpuzlarımızı üretip, halkımıza sunmaya çalışıyoruz. 31 Mayıs'ta Diyarbakır'da yoğun bir dolu yağışı gerçekleşti. Mahsulümüz tam kendine gelmişken bir anda yerle bir olduk. Bunun sonucunda biz ilaç ve gübreleme sistemiyle mahsulümüzü yeniden yeşertebildik. Şu an görünen yeşil alan hiç kalmamıştı. İşçiler aracılığıyla ölü otlar kesilerek, kırılan parçalar kesilerek tekrar yeşillendirdik. Çok şükür mahsulümüz de şu an iyi. Normal şartlarda üretimimiz 1 Temmuz'da gerçekleşecekken, doludan dolayı ortalama 20 Temmuz civarına erteledik. 20 Temmuz itibarıyla ekmiş olduğumuz karpuzları halkımıza sunacağız" dedi.

'MALİYETİMİZ MAALESEF ÇOK YÜKSELDİ'

Karpuzları zamanında hasada yetiştirmek için canla başla çalıştıklarının ifade eden Menteşe, "Bizim 180 dönümlük arazide ekili karpuzumuz bulunmaktadır. 6 Nisan'dan bu yana sabah 05.00'te gelip, akşam 18.00'e kadar zamanımızı burada geçiriyoruz ki en kaliteli ve en güzel şekilde karpuzumuzu üretelim diye. Normal şartlarda dönüm başı 10-12 ton karpuz alıyoruz. Ama bu sene 8-12 arası alma ihtimalimiz var. Şu an amacımız; tonaj değil de kalitedir. Şu an Adana şartlarında 14 ile 15 lira arasında fiyat rekoltesi var. Ama yarın öbür gün ne olacağını bilemiyoruz. Maliyetimiz de maalesef çok yükseldi. Gübreleme, ilaçlama, mazot ve işçilik konusunda çok fazla maliyet bulunmaktadır. Ayrıca günlük 10-15 işçi, sabah erkenden gelip, öğlen 14.00 gibi paydos ediyorlar. 6 Nisan'dan bu yana her gün devam etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Karpuz Hasadı Dolu Nedeniyle Gecikiyor - Son Dakika

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