Diyarbakır Kaymakamı Murat Beşikci, AA\'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Beşikci, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", " Gazze: Kanıt"ta Mohammad Fayq'ın "Toplu Mezar", "Çevre-Yaşam"da Hussin Ali'nin "Balondan hayaller", "Haber"de Ali Atmaca'nın "İstikbal Göklerde" adlı fotoğrafına oy veren Beşikci, "Spor"da ise Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı karesini seçti.

Beşikci, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, tüm kategorilerde yer alan fotoğrafların birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu belirtti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde kendilerini çok etkileyen fotoğrafların yer aldığını ifade eden Beşikci, "Yaptığımız seçimlerde en çok yüreğimizi sızlatan kareleri seçtik. Bu güzel kareleri seçme fırsatı sunan Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." dedi.