Diyarbakır Kent Konseyi 8 yıl aradan sonra toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Kent Konseyi 8 yıl aradan sonra toplandı

Kayyım yönetiminden kurtulan Diyarbakır Kent Konseyi, 8 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkanı Serra Bucak, daha şeffaf ve denetlenebilir bir yer olacaklarını belirtti.

06.07.2024 16:52  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - Kayyım yönetimleri tarafından işletilmeyen Diyarbakır Kent Konseyi, 8 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkanı Serra Bucak, "Bundan sonra burası, geçmişi örnek alarak ama bugünün koşullarını gözeterek çok daha donanımlı, çok daha şeffaf, çok daha birbirini denetleyen bir yer olacak" dedi.

Kayyum tarafından işletilmeyen Diyarbakır Kent Konseyi'nin 29. Olağan Toplantısı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, ilçe belediye eş başkanları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Barosu, kentteki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile akademisyenler ve muhtarlar katıldı.

Toplantının divan başkanlığına seçilen Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, kayyumlarla kentin ortak bilincinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını ve kent dinamiklerinin kararlardan uzak tutulduğunu söyledi.  Eren, "Amaç bu kentin dinamiklerinin söz sahibi olmasının önüne geçmektir. Bunu başardıklarını sandılar ama bu kent ortak yaşam bilincinden asla vazgeçmeyecek. Kayyım demokrasiye net bir darbe olan, seçme-seçilme hakkına dönük bir uygulamadır. Başta Van'da kendini gösterdi. Ama bu uygulamaya çok ciddi bir tepki ortaya çıktı. Hukuk eliyle yapılmak istenen darbe toplum mücadelesiyle geri çekildi. Şu anda Hakkari'de bu uygulanıyor" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Serra Bucak ise, bu kentin bir hafızası, bir demokrasi kültürü, bir dayanışma kültürü ve bunu devam ettirmek için bir inancı ve birlikteliğin olması gerçeğinin kendilerine ayrıca güç verdiğini belirtti. Göreve başladıkları üç aylık dönemde Kent Konseyi'ni toplamak için eş başkanlar olarak Büyükşehir Belediyesi adına çağrı yaptıklarını ifade eden Bucak, toplantının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

'Bize düşen görev kenttin ihtiyaçlarına birlikte cevap vermektir'

Bir kente, demokrasi ve dayanışma kültürü ile katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yerel yönetimlerin ve sivil toplumun bir araya gelmesiyle zemin oluşturulabileceğini ve bunun da bugün Kent Konseyi'nde hayat bulduğunu kaydeden Bucak, "Bugünden sonra bize düşen en önemli görev, bu mirasın bugünün şartlarında büyüyen, gelişen, değişen bir kentin, en başta kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin, tüm kesimlerin; tüm ihtiyaçlarını ve çalışmalarını kapsayacak bir biçimde, dayanışma ve demokrasi kültürüne, yerel yönetimler ve sivil toplumun hep birlikte cevap vermek olacaktır" dedi.

'Çok daha şeffaf bir yer olacak'

8 yıllık kayyım yönetiminde yerel yönetimlerin kapılarının sivil topluma kapatıldığını vurgulayan Bucak, "Kayyım rejimine rağmen sivil toplum dinamiğini, kent olma hafızasını, birlikte iş yapabilme, dayanaşabilme ve inadına demokrasi, inadına mücadele deme iradesini gösterebilen bir toplulukla bir aradayız. Bu önümüzdeki 5 yılın planlanması için böyle bir şeffaf katılımcı anlayışla çalışmak bizim için önemli bir deneyim sunuyor. Bundan sonra burası, geçmişi örnek alarak ama bugünün koşullarını gözeterek çok daha donanımlı, çok daha şeffaf, çok daha birbirini denetleyen bir yer olacak" şeklinde konuştu.

Toplantıda Kent Konseyi Eş Başkanlığı'na, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun seçildi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Diyarbakır, Bucak, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Kent Konseyi 8 yıl aradan sonra toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:37 Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı Korku dolu anlar kamerada Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 17:32:23. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Kent Konseyi 8 yıl aradan sonra toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement