Diyarbakır Lice'de 19 PKKKCK şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de 19 PKKKCK şüphelisi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda, terör örgütü PKKKCK'ya yardım-yataklık eden ve propagandasını yapan 22 şüpheli belirlendi. 22 adrese yapılan baskınlarda 19 şüpheli yakalandı ve birçok silah, uyuşturucu ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

14.02.2024 23:46
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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ile MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonda 19 PKKKCK şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKKKCK'ya yönelik çalışma yaptı. Terör örgütüne yardım-yataklık eden ve PKKKCK propagandası yapan 22 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Lice ilçesinde 22 adrese baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalandı, aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 78 fişek, 18 kilo esrar, 16 cep telefonu, 16 sim kart ve 2 örgütsel doküman ele geçirildi. İşlemleri sonrası 19 kişi adliyeye sevk edilirken; 3 şüphelinin arandığı belirtildi. (DHA)

Diyarbakır Lice\'de 19 PKKKCK şüphelisi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Lice'de 19 PKKKCK şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de 19 PKKKCK şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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