Diyarbakır Nevruz Resepsiyonuna Mesaj Gönderen CHP Genel Başkanı Özel: "Newroz Pîroz Be"

Haber: Ahmet ÜN - Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nun düzenlendiği nevruz resepsiyonuna mesaj gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gönderdiği mesajında, "Bahar mevsiminin ülkemize demokrasi, adalet, barış ve huzur getirmesini diliyorum Newroz piroz be" ifadesini kullandı.

Yarın kutlanacak nevruz öncesi Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu tarafından nevruz resepsiyonu verildi. Sur ilçesindeki tarihi Cemil Paşa Konağı'nda yapılan resepsiyona DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Diyarbakır Milletvekilli, DEM Parti milletvekilleri Cengiz Çandar, Serhat Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yurt dışından gelen çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasına yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, çok önemli bir coğrafyada ve çok kadim bir kentte yaşadıklarını ifade söyledi. Bu kadim kentin binlerce yıl herkese ev sahipliği yaptığını anlatan Eş Başkan Küçük, "Tüm kimliklerin, tüm aidiyetlerin barış içinde yaşayabildiği örnek kentlerden bir tanesi oldu ve bugüne kadar da hem bu tarihsel öneminden kaynaklı hem de politik direnişinden ve mücadelesinden kaynaklı bölgenin ülkemizin en önemli kentlerinden bir tanesi oldu. Bugün Burada bizlerin misafiri olan, Kürt halkının dostları olan, Kürt halkını bu nevruz günlerinde yarın kutlayacağımız nevruz alanında yalnız bırakmayan, Kürt halkının 100 yıldır süren onurlu bir barış, eşitlik, adalet, özgürlük ve kimlik mücadelesinin yanında olan Kürt halkıyla her zaman her daim dayanışan ve bu dayanışmayı büyüten tüm değerli dostlarımızı burada görmek elbette çok anlamlı" diye konuştu.

"Bu onurlu mücadelenin bir barışa evrilebilmesi için 27 Şubat'ta bu ülkede çok önemli bir çağrı yapıldı"

Eş Başkan Küçük, konuşmasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat günü PKK'nın kendini tasfiye etmesine yönelik yaptığı çağrıya da değinerek, şunları söyledi:

"Bugünün bugünlerin bir anlamı daha var. Bildiğiniz üzere Kürt halkı ve Türkiye halkları uzun zamandır hep birlikte beraberce, kardeşçe özgür ve adil bir yaşamın özlemini çekmekte ve bu adil, özgür yaşam için mücadele etmekte de ne yazık ki içinde bulunduğumuz şartlarda son 10 yıldır çözüm sürecinin bitirilmesinden bugüne kadar çok yoğun bir baskı ve zulüm altında yaşamakta tüm muhalefet edenler, tüm muhalif güçler, tüm demokrasi güçleri, Kürt halkı, gençler, kadınlar, direnenler ve elbette bu içerisinden geçtiğimiz süreçte bu onurlu mücadelenin bir barışa evrilebilmesi için 27 Şubat'ta bu ülkede çok önemli bir çağrı yapıldı. 27 Şubat'ta demokratik toplum ve barış çağrısı yapıldı. Bizler de sizler de Türkiye halkları, bu ülkede barış isteyen, özgürlük isteyen, kimliklerini özgürce yaşamak isteyen herkes, tüm ötekileştirilenler sahip çıktı ve şimdi çok önemli bir dönemden geçmekteyiz. Bu çağrıyı büyütmek, bu çağrıyı geliştirmek ve bu çağrıyı yerellerimizde yerel demokrasiyi geliştirerek yan yana gelerek birlikte dayanışarak birlikte büyütmenin tam zamanı."

"16 milyonluk kentin Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alınması kabul edilemez"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Küçük, yerel yönetimler üzerindeki vesayet ve baskının devam etmekte olduğunu belirterek, "Ne yazık ki, ne yazık ki geçtiğimiz son 8 yılda başta Diyarbakır olmak üzere bir kayyum rejimi ile karşı karşıyaydık. Hepinizin bildiği üzere bu kayyum rejiminin iki dönem atanmasından sonra artık iktidarın bundan bir ders çıkartmış olabileceğine olan inancımızla 2024 seçimlerinde coşkuyla ve büyük oy oranlarıyla yeniden belediyelerimizi aldık. Ancak ne yazık ki aylar sonra şu an sayısı 10 olan belediyemize kayyum atandı. Ne yazık ki İstanbul'da gerçekleşen operasyonla üzülerek söylüyoruz ki yerel yönetimler üzerindeki vesayet ve baskı devam etmekte. Bakın bugün İstanbul'daydık. 16 milyonluk bir kent. Bu 16 milyonluk kentin Büyükşehir Belediye Başkanı ve kent uzlaşısı ile ilçe belediyelerine seçilmiş belediye başkanları, seçilmiş meclis üyeleri gözaltında. Gazeteciler gözaltında. Bu durum kabul edilemez. Bu durum 27 Şubat'ta Öcalan'ın yapmış olduğu çağrıdan sonra asla kabul edilemez ve derhal kayyum uygulamalarından yerel siyasete yapılmış olan darbelerden, operasyonlardan ve yargı eliyle yürütülen bu vesayetten vazgeçilmelidir" ifadesini kullandı.

'Nevruz onurlu bir barışa vesile olsun diyor'

Küçük'ün ardından söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, bu yılki nevruzun onurlu bir barışa vesile olması için temennide bulunarak, şunları söyledi:

"Bu gördüğünüz ateş devrimci Kava'dan beri hiç sönmedi. Bugün de bu meşale İmralı Adası'nda Öcalan tarafından Türkiye'yi, Ortadoğu'yu, Suriye'yi aydınlatmaya devam ediyor. 2025 nevruzu umarım Kürt halkının demokratik haklarına kavuştuğu, Türkiye'nin demokratikleştiği, Suriye'nin demokratik bir cumhuriyete dönüştüğü Ortadoğu'da savaşın çatışmaların, sömürünün olmadığı yeni günlere vesile olur. Bu vesileyle Diyarbakır'a direnişin kentine, mücadelenin kentine siz gelen siz konukları tekrar saygıyla selamlıyor. Hepinizin nevruzunu kutluyorum. Nevruz onurlu bir barışa vesile olsun diyor."

'Mücadele ruhumuz ve kararlılığımız, nevruz ateşinin yanması ile daha da kuvvetlenecek'

Açılış konuşmalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği mesaj okundu. Özel, mesajında bahar mevsiminin ülkeye demokrasi, adalet, barış ve huzur getirmesini dileyerek, "Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'na sevgili Diyarbakırlılar, kentimizin meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarına, kadın derneklerinden ticaret odasının temsilciliklerine kadar bileşenlerinin tamamının temsil edildiği, ayrıca dış ülkelerden temsilcilerin ve birçok katılımcının da bulunduğu geleneksel nevruz resepsiyonunda aranızda bulunamayacak olmamın verdiği derin üzüntü ile her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Mücadele ruhumuz ve kararlılığımız, nevruz ateşinin yanması ile daha da kuvvetlenecek, birlikteliğimiz tıpkı nevruz ateşi gibi içimizi ısıtacak bu duygu ve düşüncelerle tüm Diyarbakırlı kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum. Bahar mevsimi mevsiminin ülkemize demokrasi, adalet, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Newroz piroz be" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resepsiyon, yakılan nevruz ateşinin etrafından halay çekilmesiyle son buldu.