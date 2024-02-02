Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Muhammediye Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde toplanan grup, İsrail karşıtı slogan attı, sık sık tekbir getirdi.
Peygamber Sevdalıları Vakfı adına açıklama yapan Fatih Taş, Gazze'de yaşanan vahşeti kınamak ve Filistinlilerin yanında olmak için bir arada olduklarını söyledi.
Aksa ve Kudüs'ün sadece Filistinlilerin davası olmadığına değinen Taş, şunları kaydetti:
" Bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden her gün yüzlerce kardeşimizi şehit eden siyonist katiller tarihe geçecek vahşet tablolarına imza atmaktadırlar. Güç ve fırsat bulduklarında sınır tanımayan bu lanetli güruhun bir an önce tasfiyesi tüm dünya ve insanlık için elzem hale gelmiştir. Bu görev özelde ümmetin, genelde ise tüm insanlığın uhdesindedir."
Açıklamaya, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Şırnak
Şırnak'ta Peygamber Sevdalıları Şırnak Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.
Grup adına açıklama yapan Osman Ertaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğini belirterek, saldırıların sona ermesini istediklerini söyledi.
Ertaş, "Tüm İslam ülkelerinin bu soruna kalıcı bir çözüm getirmesi için işbirliği yapması ve tüm imkanlarını seferber etmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Okullar, hastaneler, camiler ve evler tamamen ya da kısmen yıkılmış durumdadır. Gazze'nin altyapısı tamamen çökmüş, açlık, susuzluk ciddi boyutlara ulaşmıştır. Havaların soğumasıyla birlikte barınacak yer bulamayan ve yakacağı olmayan kardeşlerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Mardin
Mardin'de sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Kudüs Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkilerini dile getirdi.
İsrail aleyhine slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi.
Platform adına açıklama yapan Mardin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Başboğa, Gazze'ye yönelik saldırıların 4 aydır aralıksız devam ettiğini belirterek, saldırıların bir an önce sona ermesini istediklerini belirtti.
Filistin ve Kudüs'e destelerini her zaman sürdüreceklerini vurgulayan Başboğa, "Gazze ve Filistin meselesi bir özgürlük, hukuk ve onur meselesidir, asla unutmayacak ve unutturmayacağız." diye konuştu.
Açıklamanın ardından katılımcılar, Vali Ozan Caddesi'nde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüdü.
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