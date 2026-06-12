Diyarbakır'da Suriçi yayalaştırma çalışmaları diyalog ve uzlaşıyla yürütülüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Suriçi yayalaştırma çalışmaları diyalog ve uzlaşıyla yürütülüyor

12.06.2026 20:53  Güncelleme: 21:14
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları, Suriçi'nde ortak yaşam kültürünü güçlendirmek ve kamusal alanları yayalara açmak amacıyla denetim, temizlik ve yayalaştırma çalışmalarını diyalog ve uzlaşı temelinde sürdüreceklerini açıkladı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, tarihi Suriçi'nde ortak yaşam kültürünü güçlendirmek ve kamusal alanları yeniden yayaların kullanımına açmak amacıyla yürütülen çalışmaların diyalog, uzlaşı ve ortak akıl temelinde sürdürüldüğünü belirterek, tarihi dokunun korunması, yaya güvenliğinin sağlanması ve kent estetiğinin güçlendirilmesi için denetim, temizlik, çevre düzenlemesi ve yayalaştırma çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Gulan Önkol ve Adnan Örhan, tarihi Suriçi'nde ortak yaşam kültürüne zarar veren ve yaya yollarının kapanmasına neden olan satış faaliyetleri ile bunlara karşı alınan önlemleri aktarmak amacıyla gazetecilerle bir araya geldi. Sur ilçesinde bulunan Cemil Paşa Konağı'nda düzenlenen buluşmaya eş başkanların yanı sıra meclis üyeleri, ilgili daire başkanları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesinin bu konuda yürüttüğü çalışmaları aktaran Eş Başkan Bucak, Suriçi'nde tarihi dokunun korunması, görüntü ve gürültü kirliliğinin azaltılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile merkez dört ilçe belediyesinin zabıta ekiplerinin koordineli çalışma yürüttüğünü, her gün 100 kişilik zabıta ekibinin iki vardiya halinde gece saat 24.00'e kadar sahada görev yaptığını belirtti.

Esnafla öncelikle diyalog kurulduğunu, sözlü ve yazılı uyarılar yapıldığını, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere idari yaptırım uygulandığını aktaran Eş Başkan Bucak, sürecin uzlaşıyla yürütülmesi amacıyla DEM Parti ve DBP il ve ilçe örgütleri, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan 8 kişilik ortak komisyonla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

'KAMUSAL ALANLAR YAYALARIN ORTAK KULLANIMINA AÇILACAK'

Kamusal alanların yayaların ortak kullanımına açılacağını, yaya ve araç trafiğinin rahatlatılacağını söyleyen Eş Başkan Bucak, tarihi Suriçi'nin kültürel ve mimari dokusunun korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.

'BAYRAMDAN SONRA KOLEKTİF BİR ÇALIŞMAYI AÇIĞA ÇIKARDIK'

Sur'da yaşanan kaldırım işgalleri ve kaldırım hakkı gaspı nedeniyle insanların adeta kaldırımlarda yürüyemez hale geldiğini, bu nedenle bayramdan hemen sonra tarihi Suriçi'nde kolektif bir çalışmayı açığa çıkardıklarını ifade eden Eş Başkan Bucak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir ikna çalışmaları yapıyorduk geçen seneden bu yana. Bu meselenin insan onuruna aykırı olmadan, ikna ve anlayışla çözülmesinin arkasındayız. Ancak bayramda yaşanan büyük kaosu hep birlikte görünce herkes hemfikir oldu. On günü aşkın süredir bu bileşenlerle çalışma yürütmekteyiz."

'SÜRDÜRÜLEBİLİR, DENETLENEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ'

Tüm kesimlerin rahatça sokakta yürüyebildiği ve tarihi Sur ilçesinin hak ettiği görüntüye ulaşacağını ifade eden Eş Başkan Bucak, şunları söyledi:

"Sur, bir milyona yakın turist ağırlayan bir kent. Bu çalışmaları daha sürdürülebilir ve daha denetlenebilir hale getireceğiz. Bunun karşılığını buluyoruz. Tabii ki zorluk çıkaran seyyar satıcılar var. Onların mağduriyetlerini gidermek mümkün mü, buna ilişkin tartışmalarımızı sürdüreceğiz."

"ESNAFLA, TİCARET YAPANLARLA VE TÜM KESİMLERLE KONSENSÜSE VARACAĞIZ"

Bu noktada ortak bir vicdanla hareket ettiklerini belirten Eş Başkan Bucak, süreç içerisindeki gözlem, eleştiri ve yön verici katkıları nedeniyle gazetecilerin kendileri için yol açıcı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Sizlerin öneri ve tespitleriyle bu kentte yerel mekanizmalar, sivil toplum, kadın ve gençlik kurumları ile bu kente dair söz kuran herkes demokratik yönetimin bir parçasıdır. Herkesi dikkate alıyoruz. Bir yayalaştırma konsepti içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Esnafla, ticaret yapanlarla ve tüm kesimlerle konsensüse varacağız. Sur'un etrafındaki otoparkların kullanılması, alışkanlıkların düzeltilmesi ve bu konuda ön açıcı olmak görevimiz. Hem yeni otoparklar yapacağız hem de araç park etme zihniyetinin değişmesi için mücadele edeceğiz."

Eşbaşkan Bucak'ın konuşmasının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

'AMACIMIZ ORTAK YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEK'

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun ise Sur ilçesinde tarihi dokuyu ve kamusal alanları korumaya yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin, amaçlarının kimseyi mağdur etmek değil, kentte ortak yaşam kültürünü güçlendirmek olduğunu belirtti.

'SORUNLARI GÖZ ARDI ETMEDEN ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ'

Sur'un binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla tüm toplumun ortak değeri olduğunu vurgulayan Eş Başkan Hatun, kamusal alanların yayalar tarafından güvenli ve erişilebilir şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi ile Sur Belediyesinin koordinasyon içinde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Eş Başkan Hatun, esnafın ve seyyar satıcıların sorunlarını da göz ardı etmeden çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

'HEP BİRLİKTE KORUYACAĞIZ'

Eş Başkan Hatun, yürütülen çalışmaların herhangi bir kesimi hedef almadığını belirterek, hedeflerinin tarihi Suriçi'nde yaya güvenliğini sağlamak, görüntü ve gürültü kirliliğini azaltmak, kültürel mirası korumak ve tüm tarafların haklarını gözeten kalıcı çözümler üretmek olduğunu kaydetti. Ayrıca bu sürecin diyalog ve uzlaşı temelinde yürütüleceğini vurgulayan Eş Başkan Hatun, Sur'un ortak yaşam kültürünü hep birlikte koruyacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Suriçi yayalaştırma çalışmaları diyalog ve uzlaşıyla yürütülüyor - Son Dakika

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