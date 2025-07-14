Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu\'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
14.07.2025 11:51
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak, karanlık bir işgal girişimini destansı bir direnişle bertaraf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçen milletin tanklara, uçaklara ve silahlara karşı göğsünü siper ederek, sokaklarda, meydanlarda canı pahasına direndiğini anımsatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, o şanlı direnişin 9. yıl dönümünde, bir yandan 251 vatan evladımızın acısını yüreğimizde hissederken, diğer yandan milletçe dünyada eşi benzeri olmayan bir mücadeleye imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi, 'Ben kendi Cumhurbaşkanımı, kendi hükümetimi, kendi Meclisimi kendim belirlerim. İrademe uzanan ellere asla boyun eğmem' diyen aziz milletimizin her bir ferdine minnettarım. O meşum karanlığı aydınlığa çeviren milyonlarca kahramanı yürekten selamlıyorum. Unutulmamalıdır ki, 15 Temmuz sadece bir grubun ya da belli bir kesimin değil, her dünya görüşünden, her mezhepten, her meşrepten, her inançtan ve her etnik kökenden gelen aziz milletimizin ortak zaferidir. 15 Temmuz, 85 milyonun hep birlikte yazdığı bir destanın adıdır. Bu kutlu direniş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbi'ni başlatmasını sağlayan inancın bir benzeri, 100 yıl önce Çanakkale'de düşmana karşı gösterilen kararlılığın 21. yüzyıldaki tezahürüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, FETÖ'cü hainlere karşı canlarıyla, kanlarıyla mücadele eden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize devletim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Onların gösterdiği cesaret, bu milletin ortak hafızasında ilelebet yaşayacaktır."

Zorluoğlu, tüm hemşehrilerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en kalbi duygularıyla kutladığını belirterek, milli iradelerine sahip çıkan Diyarbakırlı vatandaşlarına sevgi ve saygılarını sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı - Son Dakika
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