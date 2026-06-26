Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" talimatı sonrası tüm şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" talimatı sonrası tüm şüpheliler tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın "Kökünü kazıyacağız" talimatı sonrası tüm şüpheliler tutuklandı
26.06.2026 07:56  Güncelleme: 07:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik "kökünü kazıyacağız" talimatı doğrultusunda Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda para nakline aracılık eden 24 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 TL olduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "yasa dışı bahis" ve "sanal kumar" amacıyla kullanılan 8 farklı site üzerinden elde edilen paraların nakline aracılık eden ve elde edilen suç gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına çıkarılmasını sağlayan 24 şüpheli tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

7 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacimlerinin 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 lira olduğu belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kökünü kazıyacağız' talimatı sonrası tüm şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

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