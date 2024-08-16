DMM: 'M çiçeği virüsü' iddiaları manipülasyon içeriyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından "M çiçeği virüsü" bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu olan fotoğrafın, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı gösterdiği belirtildi.

Fotoğrafın M çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.