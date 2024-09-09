Eğitim Yılı Açılış Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğitim Yılı Açılış Törenleri Düzenlendi

Eğitim Yılı Açılış Törenleri Düzenlendi

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da düzenlenen törenlerle 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Erzurum'da 176 bin 474 öğrenci dersbaşı yaparken, ildeki programlarda öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Vali ve diğer yetkililer, eğitimdeki hedeflerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilinçli bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da da okullarda benzer törenler düzenlendi.

09.09.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Aziziye ilçesi Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler, şiirler okudu, keman dinletisi ve halk oyunu gösterileri ile tiyatro sundu.

Erzurum'da 176 bin 474 öğrenci dersbaşı yaptı

Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, Erzurum'da 20 ilçede 1365 okulda, 176 bin 474 öğrenci ve 12 bin 533 öğretmenle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Geleceğin teminatı çocukları, geleceğe daha iyi hazırlamak ve onları daha iyi donanımlı hale getirip devletine, milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Çiftçi, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, geleceğin teminatı çocuklara ve eğitime her türlü desteği verdiklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da "Köklerden geleceğe anlayışıyla" okul öncesi ilkokul 1, ortaokul 5 ve 9. sınıflarda başlayacak olan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile hedeflerinin, milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, araştıran sorgulayan sorumluk sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Bu yıl okullarda ilk defa adabı muaşeret, görgü ve nezaket kuralları ile Türk toplumunda aile gibi derslerin okutulacağını dile getiren Yıldız, bunun geleceğin teminatı çocuklara yeni ruh kazandıracağına gönülden inandığını anlattı.

Programa il protokolü ve öğrenci velileri katıldı.

Ardahan

Ardahan'da da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarda programlar düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, AA muhabirine, sorunsuz başladıkları dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

Uzantı, resmi programı çarşamba günü Halit Paşa İlkokulu'nda düzenleyeceklerini söyledi.

23 Şubat İlkokulundaki öğrenciler ilk derslerini yapmanın ve öğretmenleriyle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Tunceli

Tunceli'de de 10 bin 393 öğrenci ve 10 bin 28 öğretmen ders başı yaptı.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı.

Öğrenciler, okul bahçelerindeki törenlerde, Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Programların ardından öğrenciler sınıflarına alınarak eğitimlerine başladı.

Ağrı

Ağrı'da Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Koç, öğrencilerle ilk ders zilini çaldı.

Daha sonra sınıfları gezen Vali Koç ile eşi, öğrencilerle sohbet etti, hediyeler verdi.

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların öğrencilerle cıvıl cıvıl olduğunu söyledi.

Öğrencilerin en iyi ortamlarda eğitim görmeleri için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve kitapların masalarda hazır olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Ağrı'mız da 1021 okulumuzda 7 bin 50 derslikte yaklaşık 9 bin öğretmenimizle 148 bin öğrencimiz bugün okullarına başladı. Okullarımızı cıvıl cıvıl görmek bizi mutlu etti. Biz yavrularımızı özlemiştik. Yavrularımızın heyecanından da onların da okullarını ve öğretmenlerini özlediğini gördük. Ben de eşimle beraber öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olmak için onlarla bir araya geldik." diye konuştu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de katıldı.

Erzincan

Erzincan'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu'nda tören yapıldı.

Törene, Vali Vekili Yusuf İzci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kamu kurumu müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Vekili İzci, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Eğitimin sadece dört duvardan ibaret olmadığını belirten İzci, "Eğitim, hayatın en güçlü başlangıcıdır. Okul, sadece dört duvar arasında geçirilen zaman değildir, aynı zamanda hayatı öğrenmek, kendimizi keşfetmek, büyük hayaller kurmak ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir kapıdır. 'Eğitim, bir insanın kanatlarıdır' derler. Sizler, bu kanatlarla uçmayı, yükselmeyi, ileriye gitmeyi öğreneceksiniz." dedi.

İzci ve beraberindekiler, ilk ders zilini çalıp öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek kalem hediye etti.

Iğdır

Iğdır'da Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda düzenlenen törene Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Turan, ilk ders zilini çalıp öğrencilerle derse girdi.

Bir süre öğretmen ve öğrencilerle görüşen Turan, öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Erzincan, Tunceli, Ardahan, erzurum, Güncel, Tören, Iğdır, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Yılı Açılış Törenleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:30:41. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitim Yılı Açılış Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement